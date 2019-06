Xiaomi lancia il suo primo modello di smartphone 5G, che diventa anche il primo in assoluto in Italia. Si tratta del Mi MIX 3 5G che, dopo l’esordio in Svizzera con l’operatore Sunrise, ora arriva in Italia con Vodafone (la prima compagnia telefonica ad aver lanciato un’offerta 5G in Italia).

LA NOSTRA GUIDA AL 5G IN ITALIA

Il dispositivo era stato annunciato per la prima volta al Mobile World Congress di Barcellona lo scorso febbraio. Mi MIX 3 5G è dotato di uno schermo da 6.39″ pollici con risoluzione di 2.340 x 1.080 (FHD)+. Il pannello è un Samsung AMOLED con un rapporto di 19,5:9. Lo smartphone è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 855 e dal modem X50.

Per supportare applicazioni che richiedono alti livelli di prestazioni del dispositivo per lunghi periodi di tempo, come i giochi multi-player avanzati, Xiaomi ha anche sviluppato un evoluto sistema di raffreddamento ibrido che cattura il calore generato dal dispositivo e ritarda gli aumenti di temperatura. Poi, un tubo di calore passivo composto da sei strati di grafite disperde il calore ad una velocità tre volte più veloce di una tipica lastra a doppia grafite.

La fotocamera di Mi Mix 3 5G

Mi Mix 3 5G offre una doppia fotocamera dotata di funzioni di intelligenza artificiale da 12 Megapixel che permette anche di girare video in slow motion a 960 fps. C’è anche un doppia fotocamera anteriore da 24 + 2 Megapixel per selfie di alto livello.

Prezzo e disponibilità

Il Mi Mix 3 5G è disponibile nella colorazione Onyx Black da 6GB+128GB nei negozi online e offline di Vodafone Italia, così come nella piattaforma di e-commerce di Xiaomi a 699 euro. La versione Sapphire Blue da 6GB+64GB sarà invece disponibile nel prossimo futuro.