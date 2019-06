Vodafone annuncia la partenza del 5G in Italia

Pronti, via, 5G. Vodafone inaugura l’era della connettività veloce in Italia. La conferenza di lancio si è tenuta oggi a Milano sancendone il lancio ufficiale.

La copertura riguarderà solamente le principali 5 città italiane: Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli. Si chiamerà “Giga Network 5G“ e i clienti potranno disporre di un servizio più performante dal punto di vista delle prestazioni con velocità fino 10 Gbps.

Non solo velocità ma anche bassa latenza, tanto da passare dagli attuali 30 ms ai 5 ms per i servizi presenti e quelli futuri in ambito intrattenimento, gaming, VR e AR oltre a soluzioni IoT per le aziende. Innovazione ma anche necessità di una rete più performante in grado di gestire nel migliore dei modi l’esponenziale aumento di traffico dei dati mobile.

Vodafone punta a coprire 100 città entro il 2021 mentre le nuove arriveranno nel 2020. Per il 2019, il 5G sarà presente a Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli.

Oggi diamo il via al 5G in Italia. Accendiamo le prime 5 città per poi estendere la copertura alle maggiori 100 città italiane entro il 2021 – ha dichiarato Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia. Il 5G apre la strada a una nuova era di servizi per lo sviluppo digitale del Paese. Servizi per i consumatori, per i cittadini e per le imprese, che espanderanno le possibilità dei singoli e delle comunità e renderanno possibili nuovi e più efficienti modelli di business. Ci aspettiamo una crescita esponenziale dei nostri servizi, con un profondo impatto sociale ed economico”.

Smartphone compatibili

Alcuni dei primi smartphone 5G disponibili nei negozi Vodafone e compatibili saranno: Xiaomi Mi Mix 3 5G, LG V50 ThinQ 5G e Samsung Galaxy S10 5G.

XiaoMi Mix 3 5G (dal 6 giugno in negozio e acquistabile sul sito)

LG V50 ThinQ 5G (dal 10 giugno in negozio e acquistabile sul sito)

Samsung Galaxy S10 5G (entro fine mese in negozio, con preordino a partire da lunedì 10 giugno)

Tariffe

Per quanto riguarda le tariffe, i clienti che hanno già sottoscritto i piani Red Unlimited Smart, Red Unlimited Black, One Pro e Shake It Easy, potranno navigare sotto rete 5G dal 16 giugno senza ulteriori costi aggiuntivi. Tutti gli altri dovranno sottoscrivere l’opzione “5G Start” al costo di 5 euro al mese.

Per i clienti Business dal 16 giugno ci saranno i piani Black abilitati al 5G, mentre i piani Red potranno essere abilitati al 5G al costo di 5 euro al mese.