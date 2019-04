Samsung Galaxy S10 5G: prezzi e uscita

Samsung ha finalmente annunciato i prezzi ufficiali e nuovi dettagli sul Galaxy S10 5G dopo la presentazione Unpacked del 20 febbraio.

Previsto per il lancio entro la fine di marzo, il Galaxy S10 con supporto 5G sarà disponibile sul mercato il 5 aprile. Sarà la Corea del Sud il primo paese a vedere dal vivo S10 5G grazie al supporto alle reti esistenti. Samsung prevede però di rilasciare il dispositivo negli Stati Uniti nel 2019.

Due le opzioni di archiviazione e tre colori. Il Galaxy S10 5G sarà disponibile in tre diversi colori: Majestic Black, Royal Gold e Crown Silver. Le diverse opzioni di archiviazione per questo modello sono 256 e 512 GB.

Il Samsung Galaxy S10 5G da 256 GB sarà venduto in Corea del Sud per 1,39 milioni di won (circa 1097 euro ai tassi di conversione di oggi) e sarà offerto in Crown Silver, Majestic Black e Royal Gold. D’altra parte, la configurazione da 512 GB sarà più costosa e ci vorranno 1,55 milioni di won (circa 1222 euro) con una disponibilità limitata ai colori Crown Silver e Majestic Black.

I partner Samsung in Corea del Sud hanno già iniziato a prendere i pre-ordini per lo smartphone 5G e le spedizioni inizieranno questa settimana.

DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications Samsung Electronics, ha fatto sapere che: “Siamo all’inizio di una nuova era in cui l’incredibile velocità e connettività del 5G diventa realtà”. “Siamo orgogliosi del lavoro svolto per portare sul mercato i nostri primi smartphone 5G e non vediamo l’ora di portarli a tutti in tutto il mondo nel 2020.”

Nessun informazione circa l’uscita in Europa è stata condivisa dall’azienda.