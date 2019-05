Xiaomi Mi Mix 3 5G arriva ufficialmente in Italia

Xiaomi cavalca l’onda del 5G e proprio oggi ha deciso di annunciare la disponibilità del suo Mi Mix 3 5G per l’Italia, diventano così il primo smartphone compatibile con le reti di nuova generazione ufficialmente venduto sul nostro mercato.

Non si tratta del Mi9, ma dello smartphone senza cornici svelato quest’anno durante il Mobile World Congress 2019 di Barcellona.

La vendita in Italia partirà dal 23 maggio direttamente sul sito ufficiale mi.com a 699€ nella colorazione Sapphire Blue e nella versione da 6 GB di Ram e 64 GB di memoria interna

“Siamo onorati di essere la prima azienda a commercializzare un dispositivo 5G in Italia, una priorità nel nostro viaggio di espansione globale. Questo è un segnale del nostro continuo impegno verso i Mi Fan e tutti gli utenti italiani, con cui stiamo creando un legame sempre più forte”, ha dichiarato Ou Wen, Head of western Europe di Xiaomi. “Ci siamo impegnati per portare innovazione a tutti, e il più velocemente possibile. E credo che i nostri utenti vedranno grandi passi avanti nei prossimi mesi sulla nostra implementazione 5G”.