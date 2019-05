Hai perso il cellulare e tutti i contatti in rubrica?

Cosa fare? Leggi questa guida: come non perdere i contatti della rubrica dello smartphone

Quando si smarrisce il cellulare si perdono anche tutti i propri dati e i preziosi contatti custoditi in rubrica. Salvare periodicamente i contatti in rubrica su un altro supporto o dispositivo come il computer di casa, incomincia ad essere una reale necessità per tutti.

Esistono varie procedure per effettuare questa operazione ma quella più semplice consiste nell’effettuare una copia dei propri contatti dallo smartphone ad una rubrica inserita in un indirizzo di posta elettronica.

Si parte dal presupposto che chi utilizza uno smartphone (o un tablet) Android abbia già un account (indirizzo) di posta elettronica Gmail.

Se non si dispone di un indirizzo e-mail è semplicissimo aprirne uno. Per farlo, basta andare su Google e registrare un nuovo indirizzo e-mail su Gmail. Dal computer di casa basta andare su www.google.it, poi cliccare con il tasto sinistro su Gmail (in genere lo si trova in alto a destra) per ottenere la videata sotto raffigurata.

Procedere cliccando su Crea un account e seguire il percorso assistito inserendo nome, cognome, indirizzo Gmail (è possibile utilizzare lettere numeri e punti), password e cliccare su Avanti.

A questo punto Google vuole assicurarsi che sia davvero tu. Per la sicurezza e privacy, infatti, invia un SMS con un codice di verifica di sei cifre al numero indicato. Quindi procedere con la conferma del codice di verifica ricevuto via SMS sullo smartphone, inserendolo nell’apposito campo, e cliccare su “Avanti” seguendo la configurazione guidata fino ad accettare i termini di servizio Google.

Adesso finalmente si dispone di un nuovo indirizzo Gmail.

In realtà Android e Google gestiscono la rubrica dei contatti, degli indirizzi email e dei numeri di telefono in maniera quasi del tutto automatica pertanto non è necessario effettuare ulteriori configurazioni perché lo smartphone è già in grado da solo di salvare i contatti su Gmail. Tuttavia, le cose non vanno sempre per il verso giusto oppure in caso di modifiche effettuate sul dispositivo anche accidentalmente, il salvataggio dei contatti non va a buon fine.

Come procedere in tal caso?

Prima di tutto è necessario associare l’account Gmail allo smartphone. Procedere così: da “Impostazioni” posizionarsi su “Account” in corrispondenza della sezione “Generale”, poi su “Aggiungi account”, selezionare l’icona Google e fornire i dati richiesti cioè: indirizzo Gmail, password associata e codice di sicurezza (in caso di autenticazione a due fattori). Nella schermata successiva accettare le condizioni d’uso di Google, cliccare su “Accetta”, spuntare la casella accanto alla dicitura “No grazie” e cliccare su “Continua”. Ecco fatto!

Adesso è possibile aggiungere nuovi contatti su Gmail semplicemente da Rubrica, cliccare sul pulsante [+], inserire i dati in possesso e poi in alto a sinistra del display scegliere il proprio account Gmail e infine cliccare sulla voce Aggiungi per salvare il contatto.

Problemi con la sincronizzazione dei contatti? Ecco le istruzioni su come fare

Se nonostante queste indicazioni la sincronizzazione della rubrica non dovesse avvenire automaticamente, la soluzione al problema è da cercare nella sezione delle impostazioni di Android dedicata alla gestione degli account e precisamente da Account cliccare su quello di Google (che corrisponde al proprio indirizzo Gmail) e successivamente sulla voce Sincronizza contatti: “adesso per gli errori non c’è più scampo e tutto sarà perfetto con la sincronizzazione”. Si potrà accedere ai contatti della propria rubrica personale anche se lo smartphone è stato dimenticato altrove direttamente dal computer di casa o di ufficio dal proprio indirizzo email.

Come accedere alla rubrica dei contatti del cellulare senza smartphone

In questo caso da un altro smartphone o dal computer, digitare l’indirizzo www.google.it, posizionarsi in alto a destra su Gmail e cliccare. Si avvierà la schermata di login dove è richiesto l’inserimento del proprio indirizzo o numero di telefono e della password, poi cliccare su “Avanti”.





Quando si apre la schermata di Gmail in alto a destra cliccare sul quadratino con i nove punti per visualizzare un box di dialogo con le varie icone: cliccare su Altro e poi su Rubrica e come per magia si visualizzano in ordine alfabetico tutti i contatti salvati nella rubrica dello smartphone.