Wiko Y80 e Y60: primo contatto e anteprima video

Oggi Wiko ha presentato ufficialmente a Milano due nuovi smartphone appartenenti alla fascia medio/bassa del mercato. I due dispositivi: Wiko Y80 e Wiko Y60, portano in dote caratteristiche tecniche basiche e un prezzo davvero adatto a tutte le tasche, senza rinunciare a un display con diagonale superiore ai 5 pollici.

Wiko Y60: super conveniente

Iniziamo dal dispositivo più economico. Wiko Y60 ha un display da 5,45″ (960×480 pixel), un processore quad core (1,3 GHz) e fotocamera posteriore da 5 Megapixel. Per quanto riguarda invece la memoria: 16 GB di storage (espandibili tramite schede microSD) e 1GB di Ram. Il sistema operativo è Android Pie (Go Edition), quindi la versione “alleggerita” di Android. È disponibile nelle colorazioni: Gradient Dark Blue, Gradient Bleen e Gold al prezzo di 79 euro.

Wiko Y80: super batteria

Il Wiko Y80 porta in dote un processore octa core (1,6 GHz) e un display da 5,99 pollici (1.440×720 pixel) con doppia fotocamera posteriore da 13+2 Megapixel. La memoria di storage è di 16 GB, mentre la memoria Ram è di 2 GB. Il sistema operativo è Android 9 (anche in questo caso Android GO). Chiudiamo con il dato sulla batteria: 4.000 mAh, davvero tanti per un telefono in questa fascia. Prezzo: 99,99 euro, disponibile nelle colorazioni: Gradient Dark Blue, Gradient Bleen e Gold.