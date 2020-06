Apple svela ufficialmente iOS 14: debuttano i widget

Apple ha sfruttato l’annuale edizione del WWDC 2020 per svelare al mondo iOS 14 e, come previsto, ci sono molte novità degne di nota per tutti gli appassionati della Mela. Scopriamole insieme!

Arrivano i widget

Cupertino ha finalmente aggiunto i widget, un qualcosa che era già stato precedentemente scoperto nei codici sorgenti e presenti su Android da anni. I widget saranno disponibili in diverse configurazioni con dimensioni predefinite (simili ai riquadri attivi su Windows 10) e saranno posizionati nella schermata principale accanto alle icone tradizionali per mostrare informazioni in tempo reale.

Ovviamente le app dovranno supportare i widget e in occasione del rilascio di iOS 14 ce ne saranno alcune native cui tra cui Azioni, Meteo e Calendario.

Apple sta finalmente aggiungendo una libreria di app, che è essenzialmente l’ultima pagina della schermata principale in grado di raggruppare tutte le proprie app in cartelle e rendendo la ricerca più semplice.

IOS 14 consentirà poi agli utenti di nascondere le stesse app per ridurre la schermata iniziale e organizzare il tutto.

CarPlay si aggiorna

CarPlay verrà fornito con una serie di nuove opzioni di personalizzazione come il supporto agli sfondi e l’organizzazione delle stesse applicazioni.

Siglata poi una partnership con BMW per consentire agli iPhone di essere utilizzati come chiavi della macchina. Quindi, chiunque acquisterà un modello prodotto dalla società tedesca, sarà in grado di bloccare e sbloccare le portiere e avviare il motore dai propri melafonini.

Altre funzionalità

IOS 14 introdurrà anche la modalità Picture in Picture, una funzione che è già disponibile sui dispositivi Android e che consente di guardare video mentre si aprono altre app. PiP era già disponibile su iPad.

Siri diventa più piccolo

L’esperienza Siri non sarà più a schermo intero ma l’assistente vocale si avvierà solo come una notifica più grande nella parte superiore dello schermo. C’è anche una nuova opzione “Traduci” per le conversazioni, questa però sarà eseguita localmente per una maggiore privacy. Inizialmente sono previste un totale di 11 lingue.

Ci sono anche nuovi Memoji e un’interfaccia utente di chiamata aggiornata per la schermata di blocco.