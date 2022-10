Apple TV 4K 2022: arriva l’HDR10+ e processore A15

Insieme ai nuovi iPad, è arrivata anche l’Apple TV 4K 2022 dopo l’ultima generazione nel 2021 che ha sostituito un modello di ben quattro anni fa.

L’Apple TV 4K 2022 offre un nuovo chip, l’A15 Bionic. È quello che già guida iPhone 13, 13 Pro e 14, così come l’iPad mini 6. Questo ovviamente gli dà più potenza, ma anche una migliore efficienza energetica (Apple parla di 30%), il che non è del tutto da trascurare in questo periodo di fine dell’abbondanza.

Il passaggio dall’A12 all’A15 offre, secondo Apple, una maggiore velocità di navigazione e una maggiore reattività dell’interfaccia. Inoltre, il 30% in più di prestazioni grafiche soddisferà i giocatori.

In cuore tutto multimediale

L’interesse primario della Apple TV 4K resta quello di guardare i contenuti multimediali. Questa nuova generazione aggiunge quindi HDR10+, oltre a Dolby Vision e HDR10. Per quanto riguarda l’ambiente sonoro, potremo contare su Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 o Dolby Digital 5.1.

Troviamo ovviamente tutto ciò che fa la forza di Apple TV. Il box si collega all’intero ecosistema Apple, sia applicativo (Apple Arcade, Apple TV+, Apple Fitness+, Apple Music) che hardware tramite il protocollo Thread (il protocollo di Matter). Abbastanza per gestire una casa tutti gli oggetti connessi compatibili con HomeKit.

Prezzo più basso

Nonostante questi miglioramenti, l’Apple TV 4K del 2022 scende di prezzo. È già possibile preordinarlo per la riceverlo il 4 novembre 2022. Sono disponibili due modelli: uno solo Wi-Fi con 64 GB di memoria a 169 euro e il secondo con porta Ethernet e 128 GB a 189 euro.

Il modello dell’anno scorso costava 199 euro con 32 GB di spazio di archiviazione o 219 euro con 64 GB.