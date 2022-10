Beghelli Sanificaaria Mini: in taxi a Milano si viaggia sicuri e sanificati da virus e batteri

Beghelli ha presentato questa mattina a Milano, nella prestigiosa sede di Palazzo Marino, l’accordo per installare Sanificaaria Mini sui taxi del capoluogo lombardo grazie anche alla fattiva collaborazione delle cooperative meneghine di taxi di Legacoop.

Alla presenza dell’assessore alla mobilità Arianna Censi, del Presidente di radiotaxi 02.8585 Alessandro Casotto e del Vice Presidente di Taxiblu 02.4040 oltre che del Presidente del gruppo Beghelli Gian Pietro Beghelli, è stato presentato il progetto saniTAXI.

Tutto nasce da un’idea di Gian Pietro Beghelli, durante le difficili giornate della pandemia, che chiama a raccolta gli ingegneri del gruppo per cercare di realizzare un prodotto in grado di neutralizzare virus e batteri negli ambienti chiusi così da diminuire la possibilità di contagio e mettere in sicurezza la salute delle persone.

“La nostra azienda – afferma Beghelli – ha sempre cercato di creare prodotti in grado di far qualcosa di utile per il sociale e anche in questo progetto siamo partiti da questa filosofia che ci guida fin dagli esordi“

È stato un percorso lungo, come ci ha raccontato il fondatore dell’azienda emiliana, passato attraverso tanta sperimentazione, innovazione, studi e, soprattutto, per i test di numerose Unversità (fra queste c’è anche il dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova diretta dal prof. Crisanti) e laboratori privati.

Cos’è Sanificaaria Mini

Il risultato di tanto lavoro si chiama Sanificaaria Mini, un dispositivo per la sanificazione dell’aria progettato per agire localmente. Utilizza la tecnologia brevettata ucOxy per l’inattivazione di batteri e virus, un procedimento che si basa su un sistema a camera chiusa saturato con raggi UV-C con efficacia testata fino al 99.9%.

In pratica, il piccolo box è in grado di ridurre approssimativamente a zero i rischi di infezioni causate da agenti infettivi: dunque non solo Covid, al quale siamo ormai tristemente abituati, ma anche raffreddori e influenze.

Il progetto taxi di Beghelli

E veniamo ai taxi: un prodotto di dimensioni così piccole e con un’efficacia così attendibile è perfetto per sposarsi con coloro che, tutti i giorni, trasportano per la città centinaia di persone, facendole salire sulla propria auto e che ora sono in grado di assicurare un servizio aggiuntivo a tutela della salute sia dei passeggeri sia di se stessi. Il dispositivo, infatti, può essere collegato alla presa accendisigari o – con modalità meno trasportabili – alla batteria (questa la soluzione adottata dai taxi) e funziona in continuo con un assorbimento di energia molto basso.

Chi sale in auto avrà la certezza di non contagiarsi, di essere in un ambiente salubre e privo di rischi. In tutta sicurezza perché la tecnologia utilizzata replica, intensificandola, la naturale azione purificatrice dell’energia solare senza interferire sulle abitudini delle persone. “La scatola del sole“, come l’ha chiamata quasi affettuosamente Gian Pietro Beghelli, è progettata in modo che i raggi ultravioletti restino sempre confinati all’interno del dispositivo, così che il processo di sanificazione possa essere continuo, sicuro e in presenza delle persone.

L’accordo con le coopartive e i consorzi di taxi muove i primi passi in questi giorni, ma l’auspicio è che presto la maggior parte delle vetture che circolano nell’area milanese siano dotate di Sanificaaria Mini Beghelli.

Peraltro, come ha sottolineato Alessandro Casotto di 02.8585, “la nostra cooperativa si farà carico di una parte dei costi di installazione, proprio per favorire la diffusione del servizio”.

Sanificaaaria Mini sarà posizionato dietro ai poggiatesta dei sedili anteriori e proteggerà così tutto l’abitacolo.

Dove comprare Sanificaria Mini

Il prodotto, al di là dell’accordo con i taxi milanesi, è disponibile anche per l’acquisto privato, sia sull’ecommerce di Beghelli, sia nelle principali catene di elettronica di consumo. Si configura infatti come un’ottima soluzione anche per negozi, ristoranti, casse di supermercati, uffici, anche open space e, naturalmente, abitazioni private. Beghelli infatti ha già pronti diversi “tagli” del suo Sanificaria a seconda della cubatura dei locali in cui viene collocato.