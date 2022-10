Motorola mostra il prototipo dello smartphone arrotolabile in verticale

Ormai sempre più aziende di telefonia stanno mostrando i loro prototipi per smartphone arrotolabili. Lo ha fatto Oppo, lo ha fatto Samsung, lo ha fatto LG (anche se la compagnia si è ritirata dal mercato), e ora tocca a Motorola.

Come detto, si tratta ancora di un prototipo, non pronto per la produzione in massa e la vendita. Ma certamente la compagnia sta facendo passi avanti nel campo: qualche mese fa lo smartphone arrotolabile era solo un progetto, e ora lo possiamo vedere in carne e ossa all’evento Tech World 2022 di Lenovo.

Questo prototipo ha una grande differenza rispetto agli altri visti fino ad ora. Infatti è in grado di srotolarsi non in orizzontale, ma in verticale. Infatti le dimensioni di base dello schermo OLED sono 4 pollici, davvero ridotte, perfetto per tenerlo in tasca. Ma grazie a un pulsante laterale, questo è in grado di allungarsi fino a ben 6,5 pollici.

Al momento gli smartphone più in voga, almeno nel campo dell’innovazione, sono quelli pieghevoli, ed è probabile che la tecnologia per smartphone arrotolabili non sia ancora sufficiente perché questi possano entrare in commercio nel futuro prossimo. Le speranze però sono rivolte verso gli arrotolabili: per esempio Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, sostiene che saranno questi a essere il futuro, e anzi risulteranno molto più comodi dei pieghevoli.