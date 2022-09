LG Rollable, lo smartphone srotolabile che sarebbe potuto esistere

Uno smartphone molto interessante, ma che purtroppo non si farà mai. È LG Rollable: proprio così, uno smartphone allungabile che l’azienda aveva intenzione di lanciare sul mercato. Un’idea innovativa, ma purtroppo LG si è ritirata dal mercato della telefonia nel 2021, prima che questo arrivasse al rilascio. Così i dispositivi invenduti sono stati lasciati ai dipendenti, e un utente di YouTube è riuscito a mettere le mani sul misterioso LG Rollable.

Come visibile dal video, lo schermo del dispositivo è in grado di estendersi in orizzontale, passando da 6,8 pollici a 7,4 pollici. In effetti, più che un prototipo sembra essere uno smartphone fatto e finito, e anche i software si adattano perfettamente allo schermo. Il tutto fa intuire che l’LG Rollable sia arrivato a uno stadio molto avanzato della produzione prima di essere cancellato.

Anche le specifiche non erano niente male, almeno per l’epoca. Infatti il processore utilizzato era un Qualcomm Snapdragon 888, con 12 GB di RAM, 256 GB di memoria e batteria da 4.500 mAh. Figuravano anche una fotocamera principale da 64 Megapixel e una ultrawide da 12 Megapixel. Per regolare il volume non sarebbero stati utilizzati pulsanti fisici, ma controlli touch.

L’estensione dell’LG Rollable sembra funzionare piuttosto bene, e sarebbe potuto essere un dispositivo interessante se fosse stato rilasciato. Purtroppo così non è stato, e di smartphone srotolabili non se ne sono ancora visti. Almeno per il momento: Motorola ne ha uno in lavorazione, e chissà mai se in futuro questi diventeranno la nuova moda.