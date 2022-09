Amazon lancia il tablet Fire HD 8

Amazon ha lanciato sul mercato il suo nuovo tablet Fire HD 8. Il dispositivo è più sottile e più leggero rispetto alla generazione precedente, con prestazioni più veloci del 30%, grazie alla presenza di un processore hexa-core più veloce che permette anche numerose e più agevoli modalità multitasking, fra le quali ci sono la a funzione picture-in-picture con app come Prime Video o la ripartizione dello schermo per utilizzare due app differenti in contemporanea.

Fire HD 8 è dotato di un display da 8” (con risoluzione di 1.024 x 600 picxel) realizzato in vetro alluminosilicato rinforzato, offre una batteria in grado di assicurare 13 ore di autonomia mentre il tabet si ricarica completamente in meno di 5 ore utilizzando il cavo USB-C incluso e l’adattatore a 5W.

Il dispositivo è dotato di 32GB o 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB con una scheda micro-SD. Come sempre ampia la selezione di contenuti, che spaziano fra milioni di film, serie TV, canzoni, libri, app e giochi.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Fire HD 8 è disponibile per il preordine da oggi, a partire da 114,99 euro nel colore nero. I clienti hanno la possibilità di scegliere tra 32GB o 64GB e di acquistare separatamete le custodie in tessuto premium nei colori Nero, Blu, Grigio e Rosa, disponibili a 39,99 euro.

Il nuovo Fire HD 8 è disponibile per il preordine da oggi e le spedizioni inizieranno il prossimo mese.