Motorola prepara “Felix”, lo smartphone srotolabile

Moltissime compagnie di telefonia si sono ultimamente lanciate nel mondo degli smartphone pieghevoli. Fra queste c’è stata anche Motorola, con il lancio del Motorola Razr. Ma l’azienda si sta preparando ad un passo ulteriore: secondo il leaker Evan Blass, possiamo aspettarci un telefono a display srotolabile.

Non si tratta di un concetto nuovo: già l’OPPO X 2021 presentava uno schermo in grado, grazie ad un ingegnoso meccanismo, di dispiegarsi e contrarsi orizzontalmente a seconda della necessità. Ma lo smartphone in lavorazione (dal nome in codice Felix) presenta una nota di differenza. Esso infatti si “srotolerà” in verticale invece che in orizzontale.

L’idea è quella di realizzare uno smartphone molto compatto ma in grado di assumere dimensioni più grandi se necessario. Di base terzo dello schermo del telefono è contratto, ma può essere dispiegato a piacimento.

Felix è ancora nelle fasi iniziali di lavorazione, pertanto oltre a queste informazioni non si hanno né leak né specifiche. Nello scenario migliore, il telefono srotolabile di Motorola non arriverà prima nel 2023, ma nel frattempo c’è la possibilità che il progetto cambi completamente.