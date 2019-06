Apple tvOS13: nuove caratteristiche, uscita e molto altro

In questo articolo vogliamo proporvi una rapida occhiata ai principali cambiamenti che Cupertino ha in serbo per Apple TV con l’imminente uscita TvOS 13.

Cos’è tvOS?

Sul Mac troviamo macOS. su iPhone troviamo iOS mentre la tua Apple TV ha un sistema operativo tutto suo che riceve aggiornamenti annuali: tvOS. L’ultima versione, tvOS 13, ha avuto un’anteprima durante la Worldwide Developer Conference di quest’anno.

TvOS 13: le novità

Alcuni miglioramenti di tvOS per il 2019 sono già arrivati. Apple ha l’app TV che altro non è che il sistema operativo dei set-top box. Oltre a trovare e guardare programmi TV, i recenti aggiornamenti hanno messo a punto l’app per supportare la spinta di Apple nei servizi di abbonamento, inclusi i canali Apple che fornisce un modo semplificato per iscriversi a canali di streaming come HBO, Showtime e altri.

Altri importanti cambiamenti:

Supporto multiutente: l’attuale versione di tvOS mostra le anteprime degli spettacoli che stai guardando nella sua interfaccia Watch Next, ma se ci sono più persone nel tuo nucleo familiare, ciò può creare problemi e mostrarti contenuti a cui non sei particolarmente interessato. TvOS supporterà quindi più utenti per consigli più precisi.

Integrazione Apple Music: Apple sta aggiungendo il suo servizio di musica in abbonamento. Sui tvOS aggiornati, sarai quindi in grado di ascoltare la raccolta di brani di Apple Music e guardare video.

Integrazione Apple Arcade: Apple non si è soffermata troppo su Arcade durante la sua presentazione WWDC ma il servizio di gaming sarà offerto attraverso Apple TV quest’autunno. Un solo abbonamento consentirà ad un massimo di sei persone di giocare a più di 100 nuovi ed esclusivi giochi.

Finora, la maggior parte di ciò che sappiamo su Apple Arcade su AppleTV si riduce all’icona del servizio sulla nuova interfaccia tvOS…

Più supporto per i controlli di gioco: tvOS sta aggiungendo il supporto per il controller Xbox 1S e il controller PlayStation DualShock 4.

Schermo intero: aspettatevi un nuovo look per tvOS con trailer a schermo intero nella schermata principale del sistema operativo. Dal breve sguardo fornito da Apple, sembra molto simile a una funzionalità offerta da Netflix nella sua app.

Nuovi screensaver: gli screensaver potranno diventare la parte più interessante dell’interfaccia di Apple TV. Questi includeranno riprese subacquee girate in 4K dalla Natural History Unit della BBC.

TvOS 13: uscita

Proprio come iOS 13, macOS Catalina e watchOS 6, tvOS 13 è destinato ad arrivare in autunno, probabilmente a settembre/ottobre quando saranno presentati i nuovi iPhone.