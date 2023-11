Apple Vision Pro debutterà a marzo 2024

Nella sua ultima newsletter Power On, Mark Gurman di Blomberg torna a parlare del Vision Pro di Apple. Secondo il noto giornalista, il visore a realtà mista dell’azienda di Cupertino dovrebbe debuttare “intorno a marzo”, al prezzo di 3.499 dollari.



Gurman scrive che Apple avrebbe voluto mettere sul mercato il Vision Pro nel gennaio 2024, ma i piani di lancio della società californiana sarebbero in netto ritardo e mancherebbero ancora numerosi test prima di lanciare il prodotto.



Secondo quanto sappiamo, Apple venderà Vision Pro “su appuntamento” nei suoi negozi al dettaglio e sul suo sito web. Le cuffie non saranno disponibili con partner di terze parti poiché Apple vuole curare attentamente il lancio di Vision Pro.



Il visore viene fornito con una varietà di accessori, che comprendono lenti graduate e fasce per la testa di diverse dimensioni. Proprio l’ampiezza delle referenze renderebbe difficile organizzare e gestire le scorte dei negozi fisici.

Apple sta lentamente preparando il lancio dell’innovativo prodotto: l’ultima beta di visionOS include materiali di onboarding, inclusi video, mentre la beta di iOS 17.2 include funzionalità complementari a Vision Pro come il ricevitore AirPlay e il supporto per video spaziali sui modelli di iPhone 15 Pro.

Inizalmente Apple Vision Pro sarà venduto solamente negli Stati Uniti. Non è escluso che il lancio sia preceduto da un nuovo evento, esclusivamente dedicato al visore.