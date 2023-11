L’anello connesso Ice Ring: la tua salute al polso a un prezzo accessibile

Mentre il mercato degli anelli connessi si prepara all’arrivo del Samsung Galaxy Ring il prossimo anno, l’azienda cinese Omate, di proprietà del francese Laurent Le Pen, ha dato il via a una svolta significativa questa settimana. In collaborazione con l’azienda belga Ice Watch, specializzata in orologi connessi entry-level, Omate ha lanciato il suo primo anello connesso: l’Ice Ring. Questo segna la seconda iniziativa di un marchio francofono in questo settore, seguendo Circular, che ha annunciato il Ring Pro e il Ring Slim la settimana scorsa.

Come i suoi rivali, tra cui Oura Ring, Ultrahuman Ring One e Noise Luna Smart Ring, l’Ice Ring è un anello connesso focalizzato sulla salute. Misura la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, l’attività fisica, il livello di ossigeno nel sangue e la variabilità della frequenza cardiaca. I dati raccolti possono essere sincronizzati con il tuo smartphone tramite Bluetooth, attraverso un’applicazione compatibile con iPhone e Android.

Questo anello è disponibile in cinque taglie diverse per adattarsi a diverse dimensioni di dita. Ha un rivestimento esterno in titanio disponibile in oro, nero o argento, mentre il rivestimento interno è trasparente per monitorare la frequenza cardiaca. Inoltre, è resistente all’acqua con certificazione IP68, consentendo di indossarlo durante il lavaggio delle mani e il nuoto in acque poco profonde. La batteria offre un’autonomia di 4-6 giorni, e con uno spessore di 2,5 mm e un peso di 2,9 mm, è discreto e leggero.

Ciò che rende l’Ice Ring davvero unico è il prezzo: è disponibile a soli 199 euro, senza costi di abbonamento aggiuntivi. A titolo di confronto, l’Oura Ring è venduto a 299 euro (con un abbonamento mensile di 6 euro), il Circular Ring Slim costa 229 euro durante il periodo di preordine e l’Ultrahuman Ring Air è venduto a 229 euro durante il periodo di preordine, salendo a 273 euro dopo.