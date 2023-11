Niente panico: Huawei continuerà a supportare le app Android (almeno per ora)

Di recente, Huawei ha presentato il sistema operativo HarmonyOS Next. In questo ci sarà un importante cambiamento: non verrà più supportato l’uso dei file APK, ovvero delle app di Android in generale. Richard Yu, il CEO di Huawei, ha annunciato la distribuzione globale, facendo preoccupare molto gli utenti. Per fortuna, la compagnia ha precisato che non c’è da preoccuparsi.

HarmonyOS Next, infatti, sarà esclusivo al mercato cinese. I telefoni e tablet al di fuori della Cina continueranno a utilizzare EMUI, un sistema simile a HarmonyOS basato sul progetto open source di Android. Ciò significa che manterranno, per fortunam il supporto alle app native di Android.

Per ora il supporto per Android rimarrà, ma nel futuro? Al momento Huawei ha confermato l’intenzione di continuare a utilizzare il marchio EMUI per i suoi dispositivi nei mercati essere. Almeno finché non sarà assolutamente sicura che i clienti saranno pronti ad accettare il passaggio a HarmonyOS. La domanda sorge spontanea: questo succederà mai, in caso di mancanza di supporto Android? Vedremo come si evolverà la situazione.