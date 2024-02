Apple Vision Pro è finalmente in vendita. Le procedure per acquistarlo

Il visore Apple Vision Pro è finalmente arrivato sul mercato. La campagna di preordini si è conclusa e il dispositivo è ora disponibile in tre versioni, con tre diversi spazi di archiviazione: 256 GB, 512 GB e 1 TB.



Il prezzo di partenza è di 3.499 dollari, mentre le versioni da 512 GB e 1 TB vengono vendute rispettivamente a 3.699 e 3.899 dollari. Il prezzo, tuttavia, non include le lenti per le persone che necessitano di occhiali da vista.



Ordinare le cuffie Vision Pro non è una cosa semplicissima e non basta fare un semplice clic sul pulsante “acquista”. È una vera e propria esperienza. Come prima cosa è necessario misurare la circonferenza della propria testa usando l’iPhone. Utilizzando lo scanner ToF Face ID sul telefono, vi verrà chiesto di ruotare lo smartphone intorno alla testa per effettuare misurazioni accurate e determinare la dimensione della maschera e delle fasce per la testa. Un’operazione essenziale per ottenere una vestibilità confortevole mentre si indossa il visore.



Il secondo passo è scegliere se utilizzare occhiali da lettura o da vista durante la giornata. Gli accessori ottici sono forniti da Zeiss e sono disponibili in due varianti: per chi legge e per chi invece ha una prescrizione di lenti per tutta la giornata. La prima costa 99 dollari in aggiunta al prezzo standard mentre il set per lenti da prescrizione costa 149 dollari.



Apple ha affermato che sono già disponibili più di 600 app per Vision Pro, inclusi i giochi Arcade. Saranno riproducibili anche giochi di terze parti che supportano visori VR, purché possano essere eseguiti su Mac utilizzando la funzionalità Display virtuale.