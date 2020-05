Apple vuole lanciare un iPad economico

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, Apple sta lavorando a dei nuovi iPad che seguiranno lo stesso approccio dell’iPhone SE 2020.

In altre parole, Apple vuole lanciare un tablet da 10,8 pollici a prezzi accessibili che potrebbe arrivare già nella seconda metà di quest’anno durante i mesi di ottobre e novembre. Inoltre, un altro iPad da 8,5 pollici a 9 pollici arriverebbe nella prima metà del 2021.

Il lancio di prodotti a basso costo da parte di Apple non è qualcosa che accade spesso ma l’analista afferma che Apple vuole utilizzare la stessa strategia utilizzata per iPhone SE anche su questi nuovi prodotti.

Ciò significa che i nuovi modelli non sarebbero sostanzialmente diversi in termini di design rispetto ai modelli precedenti, ma potranno contare su un hardware di nuova generazione per prestazioni migliori.

“Prevediamo che Apple lancerà i nuovi modelli iPad da 10,8 pollici e iPad mini da 8,5-9 pollici rispettivamente nel Q2 2020 e nel Q1 2021”, ha spiegato Kuo.

“I due nuovi modelli di iPad seguiranno la strategia di prodotto di iPhone SE e i punti di forza saranno il prezzo accessibile e l’adozione di chip veloci”, ha continuato.

Oggi come oggi, l’iPad più conveniente di Apple è il modello da 10 pollici disponibile per 329 dollari ma non è detto che la società punti ad un prezzo ancora inferiore per guadagnare un’importante quota di mercato da una categoria che è attualmente dominata dai tablet Android economici, molti dei quali provenienti dai marchi cinese.