Apple Watch Series 7 sarà in vendita dal 15 ottobre

Apple si sta preparando alla commercializzazione di Apple Watch Series 7 dopo la presentazione del mese scorso. L’azienda ha comunicato che i pre-ordini partiranno dal prossimo 8 ottobre con spedizioni previste per il 15 ottobre.

Disponibile a partire da 439€, l’Apple Watch Series 7 viene fornito con una serie di miglioramenti, anche se non sono così incredibili come i fan speravamo. Ci si aspettava che l’Apple Watch Series 7 fosse dotato di un importante aggiornamento del design con un look ispirato a quello dell’iPhone 12 (meno bordi curvi e più rigidi).

L’Apple Watch Series 7 è una revisione minore del modello precedente, con uno schermo più grande (41 e 45 mm) e cornici più piccole. Apple afferma di aver anche aumentato la capacità della batteria su entrambi i modelli.