Apple Watch X sarà una rivoluzione per la serie di orologi smart

Apple sta preparando il lancio della Serie 9 di Apple Watch, ma da quanto sappiamo sembra che i nuovi modelli saranno “essenzialmente invariati” rispetto a quelli del 2022. Fortuna che Apple Watch X sarà l’aggiornamento più grande di sempre, secondo alcuni analisti.

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che la Serie 9 sarà “probabilmente l’aggiornamento minore nella storia del prodotto”. I nuovi Apple Watch porteranno con sé un chipset più veloce e nuovi colori, ma non molto di più. In effetti, la maggior parte degli aggiornamenti di questa serie non sono particolarmente ingenti: probabilmente è una strategia che mira alla quantità piuttosto che alla qualità, che per ora pare funzionare.

Ma forse è il momento di cambiare, e dopo il 9 ci sarà “Watch X”. Come abbiamo anticipato, saranno davvero tante le novità che arriveranno. Per esempio, la custodia di Apple Watch X sarà più sottile e per la prima volta cambierà il modo in cui i cinturini si attaccano alla custodia. Il sistema attuale occupa troppo spazio, che potrebbe essere stato utilizzato invece per la batteria. Si sta quindi valutando un sistema di attacco magnetico, anche se questo potrebbe non essere pronto in tempo per il lancio.

Per la nuova serie, naturalmente, saranno utilizzati i nuovi display microLED. Inoltre Apple sta lavorando su un sensore di pressione sanguigna da alcuni anni e questo potrebbe finalmente essere pronto per il 2024.