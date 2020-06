Apple watchOS 7: tutte le principali novità

Tra le tante novità del WWDC 2020, Apple ha annunciato ufficialmente anche watchOS 7 che include una serie di miglioramenti e nuove funzionalità richieste da tempo dai fan della Mela.

La prima importante novità è il debutto del monitoraggio del sonno, a distanza di anni dall’uscita su Fitbit e Garmin. Su Apple Watch, la funzione di monitoraggio del sonno farà esattamente la stessa funzione di altri smartwatch, monitorando aspetti come la quantità di sonno e fornendo una panoramica dei periodi di veglia e sonno. I grafici saranno offerti settimanalmente.

“Per aiutare gli utenti a svegliarsi, Apple Watch offre un allarme tattile silenzioso o suoni delicati mentre la schermata di sveglia mostra il livello attuale della batteria. A seconda del comportamento di ricarica personale, se la batteria è troppo scarica entro un’ora prima di coricarsi, Apple Watch ricorderà agli utenti di caricarla prima di dormire. I dati relativi al sonno sono crittografati sul dispositivo o in iCloud con sincronizzazione iCloud e i dati sono sempre sotto il controllo dell’utente”, spiega Apple.

Apple hai poi annunciato miglioramenti dei quadranti. WatchOS 7 porterà aggiornamenti per alcuni dei volti già disponibili, come un tachimetro per Chronograph Pro.

Gli sviluppatori saranno autorizzati a integrare più di una complicazione per app su un singolo quadrante ma la più grande possibilità è che Apple consentirà la condivisione dei quadranti. Saremo quindi in grado di scaricare i quadranti che altri condividono online.

La cattiva notizia è che i quadranti personalizzati si baseranno sui design esistenti, quindi Apple non è ancora pronta a sbloccare completamente questa parte del sistema operativo.

L’app Activity sull’iPhone è stata rinominata Fitness e watchOS introduce una serie di nuovi allenamenti da tracciare, come danza, allenamento della forza funzionale, allenamento di base e recupero.

“Per catturare correttamente lo sforzo calorico per uno sport come il ballo, Apple Watch utilizza la fusione avanzata del sensore, combinando i dati del sensore della frequenza cardiaca e gli input dell’accelerometro e del giroscopio, che rappresentano le sfide uniche della misurazione di diversi movimenti corpo a braccio tipici della danza. Questo tipo di allenamento è stato validato e testato con quattro dei più popolari stili di ballo: Bollywood, cardio dance, hip-hop e latino”, spiega Apple.

Il rilevamento automatico del lavaggio delle mani è una delle nuove funzionalità che dovrebbero aiutare durante la crisi sanitaria come quella con cui abbiamo a che fare. L’Apple Watch utilizzerà i suoi sensori di movimento, microfono e ML per determinare se ti stai lavando le mani correttamente (per 20 secondi), con le statistiche che verranno visualizzate nell’app Salute.

WatchOS 7: uscita

La prima build di test del nuovo sistema operativo è disponibile come parte del programma per gli sviluppatori Apple mentre il lancio pubblico avverrà in autunno solo per i modelli da Watch Series 3 e successivi con un iPhone basato almeno su iOS 14.