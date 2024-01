Apre ChatGPT Store, la piattaforma per condividere i chatbot personalizzati

Creare e condividere le proprie intelligenze artificiali personalizzate? Questa è l’idea di GPT Store, la nuova piattaforma di OpenAI per condividere le proprie creazioni con GPT Builder.

Per rinfrescare la memoria, GPT Builder è un programma che serve a creare le proprie versioni di GPT personalizzate ai propri scopi. Per esempio, è possibile creare un chatbot specializzato a proporre idee per nuovi prodotti, o per creare un certo tipo di immagini, o anche come aiuto nella programmazione: le possibilità sono infinite.

Finalmente, grazie a GPT Store, si potrà esplorare le creazioni di tutti gli utenti (più di 3 milioni) per trovare un chatbot che si addice a voi. Dato interessante è che, in futuro, i creatori verranno pagati a seconda del numero di interazioni degli altri utenti con la propria creazione. Attenzione, però: ci potrà accedere soltanto chi è iscritto a uno dei piani di abbonamento: ChatGPT Plus, ChatGPT Enterprise o il nuovo ChatGPT Team.

Quest’ultimo piano da 25 dollari al mese è rivolto a team di tutte le dimensioni e offre accesso a GPT-4, DALL-E 3 e alla funzione Advanced Data Analysis di OpenAI e controllo sui dati. Come sempre, OpenAI ci tiene a specificare che nessuna delle conversazioni con l’intelligenza artificiale saranno utilizzate per il suo addestramento.