Piove a Berlino e sembra autunno. Una temperatura inusuale per il periodo anche a queste latitudini sembra accompagnare la Special Edition di IFA 2020 che si apre domani mattina.

Una versione ridotta, rivisitata e corretta (qui il calendario degli eventi) per far fronte alle norme anti Covid, per non darla vinta a quel maledetto virus che ha praticamente azzerato le manifestazioni fieristiche dei primi sei mesi dell’anno e sconvolto la vita del pianeta.

Ma l’organizzazione tedesca ha tenuto duro. E, pur nell’impossibilità di aprire i suoi 27 padiglioni al pubblico, ha pensato a un evento maggiormente dedicato a stampa e addetti ai lavori.

Così, a partire da domani, i grandi nomi dell’elettronica di consumo si alterneranno sul palco della Messe Berlin, per raccontare, nonostante tutto, che il mondo va avanti e che la tecnologia, che proprio in questi mesi ha messo a disposizione tutti i suoi strumenti per arginare la pandemia, continua nel suo percorso evolutivo.

LG, Haier, TCL, Huawei, ma anche De Longhi, Miele, Honor, Bosch e altri brand ne saranno i diretti testimoni, e faranno da corollario agli interventi di alcuni fra i più importanti manager del settore (attessissimo lo speech di domani di Walter Ji, President Europe Huawei Consumer Business Group così come l’intervento del Ceo e fondatore di OPPO Tony Chen che terrà un discorso durante il panel di Qualcomm).

Noi, come sempre, vi racconteremo tutte le novità prodotto e vi porteremo le voci dei protagonisti. Perché proprio IFA 2020 può e deve rappresentare il trampolino di rilancio di un settore che, dopo i cupi mesi di marzo e aprile, ha visto un forte rimbalzo positivo, che continua settimana dopo settimana. Da Berlino può partire un nuovo rilancio, fatto di nuovi prodotti ma anche di strategie volte a soddisfare al meglio il consumatore.

Un consumatore uscito dai giorni del lockdown ancora più esigente e consapevole di prima.