Arriva Huawei nova 11i, il nuovo mid ranger dalle mille funzionalità

Huawei ha annuncia il lancio dell’ultimo membro della famiglia nova: si tratta di Huawei nova 11i. Questo nuovo smartphone di fascia media prenderà ispirazione dai modelli precedenti ma con innumerevoli miglioramenti per portare un’esperienza davvero unica.

La caratteristica più distintiva di Huawei nova 11i è sicuramente il design delle fotocamere Star Ring, ispirate da stelle in orbita nello spazio. La lente principale, in particolare, sarà da 48 Megapixel, e disporrà di Super Night Shot 2.0 e intelligenza artificiale per poter realizzare scatti in qualsiasi condizione di luminosità. La selfie cam, invece, sarà da 16 Megapixel con selfie retroilluminati e segmentazione dei ritratti.

Dal lato della potenza di calcolo, lo smartphone disporrà di processore Snapdragon 680 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il software installato sarà EMUI 13, dotato di stile minimalista e tantissime personalizzazioni e widget.

Huaei nova i11 avrà poi uno schermo da 6.8 pollici con cornice ultrasottile di 1 mm e campionamento del tocco variabile fino a 270 Hz. La batteria sarà da 5.000 mAh con ricarica veloce da 40 W, accompagnata anche da un sofisticato sistema di protezione di ricarica da 22 strati.

Ultime ma non meno importanti funzioni includono il Privacy Center, che consente di gestire comodamente tutte le impostazioni della sicurezza, è la modalità Senior, che include funzioni e protezioni dedicate agli utenti più anziani.

Huawei nova 11i sarà disponibile nelle colorazioni Menta e Nero su Huawei Store al prezzo di 279,90 euro.