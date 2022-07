Arriva in Italia Huawei Mate Xs 2, il nuovo smartphone flagship pieghevole di Huawei

Huawei ha annunciato l’arrivo in Italia di HUAWEI Mate Xs 2 il nuovo smartphone ultraleggero e ultrasottile. E particolarmente compatto grazie alla cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione. Una volta aperto, lo schermo diventa liscio come uno specchio, offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente.

Lo smartphone offre un display pieghevole True-Chroma da 7,8″ e un sistema di fotocamere True-Chroma da 50 Megapixel, con fotocamera ultra-angolare da 13 Megapixel e teleobiettivo da 8 Megapixel.

Il display

È il cuore di un dispositivo pieghevole. Da aperto, gli utenti hanno a disposizione un pannello da 7,8″ con risoluzione di 2.480 x 2.200 pixel, una ratio di 8:7.1, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 240Hz. Il pannello è dotato di un particolare strato antiriflettente che migliora la lettura sotto la luce del sole.

Lo smartphone è dotato anche di un secondo schermo esterno, un OLED da 6.5 pollici con risoluzione di 1.176 x 2.480 pixel.

Huawei Mate Xs 2 è dotato di una batteria da 4.600 mAh e supporta la ricarica rapida SuperCharge a 66W. Offre un sistema di raffreddamento a liquido al grafene (Graphene Liquid Cooling System) per dissipare al meglio il calore. Dal punto di vista audio ci sono altoparlanti stereo di grande ampiezza che creano un campo sonoro surround.

Il dispositivo è mosso dal processore della serie Qualcomm Snapdragon 888 con connettività 4G: l’octa-core è coadiuvato da una scheda grafica Adreno 660.

HUAWEI Mate Xs 2 pesa 255 grammi, un record per uno smartphone pieghevole ottenuto grazie all’utilizzo di materiali come le fibre di vetro ultraleggere per il backplane del device, le leghe di titanio di grado aerospaziale e l’acciaio ultraleggero ad alta resistenza per la sua struttura. Mate Xs 2 è dotato dell’esclusiva cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione e presenta un Composite Screen caratterizzato da un design simile a quello dei sistemi anti-collisione delle auto, che migliora la flessibilità dello smartphone e la resistenza agli urti.

Il gruppo fotocamere

La fotocamera è da sempre il punto forte di tutti gli smartphone Huawei: il telefono offre una camera principale True-Chroma da 50 Megapixel f/1.8, un tele da 8 Megapixel f/2.4 con zoom ottico 3x, PDAF e OIS e un sensore grandangolare da 13 Megapixel. Lo smartphone è anche in grado di girare video a 4K@30fps o a 1080p@30/240fps.

La conosciuta funzione intelligente Mirror Shooting di HUAWEI Mate Xs 2 permette agli utenti di visualizzare in anteprima gli scatti in real time attraverso il mirino digitale della fotocamera su entrambi gli schermi contemporaneamente. HUAWEI Mate Xs 2 è anche dotato della nuova generazione di AI Remove che consente di cliccare sugli oggetti selezionati per modificare facilmente gli scatti.

La dichiarazione

“Siamo entusiasti di annunciare il lancio italiano di HUAWEI Mate Xs 2, un device che offre la migliore innovazione di Huawei. C’è molta attesa e curiosità su questo nuovo foldable che va ad arricchire l’ecosistema Huawei incontrando l’interesse di tutti quei consumatori appassionati, sempre alla ricerca di un device in grado di stupirli”, afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

Prezzi e disponibilità

Da oggi fino al 31 agosto Huawei Mate Xs 2 sarà in pre-ordine solo su Huawei Store al prezzo di 1.999,90 euro e, con il deposito di 10 euro, si otterrà uno sconto di 100 euro e in omaggio le nuove Huawei FreeBuds Pro 2. Sarà in vendita dal 1 settembre, con Huawei FreeBuds Pro 2 in omaggio solo fino al 30 settembre.