Arriva iOS 15.4.1: risolto un bug che scaricava le batterie dell’iPhone troppo rapidamente

E’ ufficiale l’aggiornamento ad iOS e iPadOS nella versione 15.4.1. Quello reso disponibile da Apple è un update che include diverse patch legate a funzionalità di accessibilità, ma soprattutto fornisce una soluzione al bug che causava un consumo della batteria insolito su alcuni iPhone.

Questo problema di autonomia, osservato sin dall’installazione di iOS 15.4, viene quindi risolto da questo nuovo aggiornamento che porta con sé anche un notevole rafforzamento della sicurezza.

Come sottolinea The Verge, non è chiaro quanto fosse diffuso questo bug della batteria. A marzo, poco dopo l’implementazione di iOS 15.4, il supporto di Apple su Twitter si è comunque sentito obbligato a intervenire per rassicurare gli utenti di Internet.

L’azienda ha quindi dichiarato che era “ normale che le applicazioni e le funzionalità dovessero essere regolate fino a 48 ore dopo un aggiornamento”. Due settimane dopo questa risposta piuttosto generica, le testimonianze di utenti irritati tendevano a fiorire sui forum di alcuni siti specializzati. La distribuzione relativamente rapida di una patch suggerisce anche che tutto sommato non erano in pochi….

Perché è importante aggiornare

L’installazione di iOS 15.4.1 (e quella di macOS Monterey 12.3.1, lanciato in parallelo) è consigliata il prima possibile a tutti gli utenti, compresi quelli che non avevano riscontrato alcun problema di batteria. Questo aggiornamento fornisce infatti una patch per chiudere le vulnerabilità che potrebbero essere state sfruttate. Una menzione frequente nelle note di rilascio condivise da Apple ad ogni aggiornamento, ma che dovrebbe essere presa sul serio.

Come aggiornare

Ricordiamo che questo aggiornamento è accessibile dalle impostazioni del tuo iPhone nella scheda Generale > Aggiornamento software. Su Mac invece bisogna passare attraverso le Preferenze di Sistema, quindi andare alla sezione Aggiornamento Software.