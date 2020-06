Arriva iPhone OS il nuovo sistema operativo di Apple…

La Wordlwide Developers Conference (WDC), ovvero la conference mondiale dedicata da Apple agli sviluppatori, prenderà il via il 22 giugno. Per la prima volta nella storia sarà un evento solo online a causa della pandemia, ma sono attese diverse sorprese…

iPhone OS

Ovviamente, come per ogni edizione che si rispetti non sono mancati i classici “rumors” ovvero le indiscrezioni non confermate su quanto verrà presentato. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella che Apple stia pensando di cambiare nome al suo sistema operativo Apple iOS. Un nome che non ha mai convinto fino in fondo, costringendo molti addetti ai lavori a specificare che si tratta del sistema operativo per iPhone.

L’indiscrezione arriva da Jon Prosser, un influencer molto attivo su Twitter e profondo conoscitore del mondo Apple, tanto che in passato aveva anticipato, stupendo tutti, i prezzi del nuovo iPhone 12.

La nuova denominazione di un sistema operativo non sarebbe poi una novità per Apple che in passato ha già rinominato il suo sistema operativo per tablet in iPad OS.

Sono solo rumors?

Ovviamente la conclusione più ovvia al lapidario Twitter di Prosser: “iPhone OS” è che Apple abbia intenzione di cambiare il nome al suo sistema operativo per smartphone. Difficile andare oltre questa interpretazione ma con l’azienda americana possiamo davvero aspettarci di tutto. Non rimane dunque che aspettare la WDC per verificare se questa indiscrezione sarà confermata…