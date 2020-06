Mediaworld ha lanciato un’offerta di supervalutazione dell’usato per tutti coloro che, fino alla data del 30 giugno, acquisteranno uno smartphone Samsung Galaxy S20, S20+ o S20 Ultra 5G.

Basterà portare in negozio il proprio vecchio smartphone che, a seconda del modello e della marca, sarà valutato e vi permetterà di ottenere uno sconto secco alla cassa sul nuovo acquisto.

È possibile ottenere uno sconto fino a 430 euro per chi ritorna un iPhone XS Max, ma ci sono cashback un po’ per tutti i tipi di dispositivi. È normale che Samsung effettui una valutazione dell’usato un po’ più corposa per chi proviene dal mondo Apple e abbia deciso di cambiare ecosistema, entrando nell’universo Android e Galaxy.

Lo smartphone usato deve essere funzionante. La promozione di Mediaworld è valida per tutti i consumatori, mentre non si applica ai titolari di partita Iva.

Per informazioni, approfondimento e per leggere il regolamento completo della promozione Mediaworld potete cliccare qui.