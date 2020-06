Samsung aggiunge a Health Monitor la rilevazione della pressione sanguigna

Samsung ha rilasciato la sua app Health Monitor in Corea del Sud che include finalmente l’attesa e promessa funzionalità di rilevazione della pressione sanguigna. Gli utenti di Galaxy Watch Active 2 potranno quindi scaricare l’app per monitorare la loro pressione sanguigna da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

L’app ha ricevuto l’autorizzazione dal Ministero della sicurezza alimentare e della droga (MFDS) della Corea del Sud e trattandosi di un aggiornamento, gli utenti dovranno scaricare nuovamente o aggiornare l’app per renderla completamente funzionale.







Per tenere traccia della pressione sanguigna, si dovrà prima calibrare il bracciale tradizionale e dopo premere “Misura” ogni volta che lo si desidera. Ciò avvierà una lettura accurata attraverso i sensori di polso.

ECG in arrivo

Samsung ha poi confermato che la funzione di elettrocardiogramma (ECG) arriverà sull’app nel corso dell’anno. Inoltre, attraverso questa si potrà monitorare una serie di altri indicatori di salute come l’esercizio fisico, il sonno, lo stress etc etc.

In conclusione, si tratta di un significativo passo avanti nello spazio di salute e benessere di Samsung in attesa di conoscere dal vivo il futuro Galaxy Watch 3.