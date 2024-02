Arriva l’Oppo Reno11 F con sistema fotografico da professionisti

L’Oppo Reno11 F è stato finalmente lanciato, diventando così il terzo membro della serie Reno11.

Lo smartphone utilizzerà uno schermo OLED FullHD+ da 6,7″ con refresh rate di 120Hz, protetto da Panda Glass, in grado di arrivare a una luminosità massima di 1.100 nit con supporto HDR10+. Lo schermo include anche un lettore di impronte digitali integrato e un foro centrale per la fotocamera selfie da 32MP.

L’Oppo Reno11 F vanta una configurazione a tripla fotocamera sulla parte posteriore, composta da un sensore principale da 64MP, uno ultrawide da 8MP e uno macro da 2MP. Come processore c’è il Dimensity 7050, abbinato a 8 GB di RAM. Lo smartphone utilizza ColorOS 14 come sistema operativo e offre una memoria interna da 256GB, espandibile fino a 2TB tramite una scheda microSD.

Il Reno11 F è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 67W. Altre caratteristicge di spicco sono le modalità Clear Voice Mode, LinkBoost e Ultra-Volume Mode. La Clear Voice Mode utilizza la cancellazione del rumore per ridurre i rumori circostanti fino a 40 dB e rendere il suono più chiaro fino al 40% durante le chiamate vocali, mentre l’Ultra-Volume Mode aumenta il volume fino al 300%. LinkBoost invece incrementa la potenza di ricezione del segnale fino al 58,5% per rendere chiamate e trasmissione dati senza interruzioni.

L’Oppo Reno11 F è disponibile nei colori Palm Green, Ocean Blue e Coral Purple e può essere acquistato (per ora) in Thailandia al prezzo di THB10.990 (€285).