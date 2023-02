Arriva OPPO A78 5G, più fluido e veloce che mai

Oppo ha annunciato il lancio del nuovo smartphone A78 5G anche in Italia. Porterà, grazie a svariate migliorie sia hardware sia software e un’esperienza utente più fluida che mai. Ecco quali sono le nuove caratteristiche.

Si parte dal processore: l’octa-core MediaTek Dimensity 700. Questo sarà accompagnato, a seconda della versione, da 4 GB / 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con scheda SD.

Riguardo al display, quello di OPPO A78 5G sarà di 6,56 pollici con annessa frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il design inoltre presenta anelli attorno alla fotocamera e un motivo iridescente che conferisce l’iconico aspetto scintillante dell’OPPO Glow.

Nel comparto fotografico, poi, c’è una lente principale da 50 Megapixel, affiancata da una seconda lente da 8 Megapixel per i ritratti e una da 2 Megapixel per gli autoritratti. C’è poi la funzionalità 108 Megapixel Ultra-Clear Image, in grado di aumentare la risoluzione delle immagini grazie a diversi algoritmi, oltre ad altre tecnologie di imaging.

La batteria non è da meno: avrà dimensioni di 5.000 mAh, con ricarica veloce SUPERVOOC da 33 W in grado di arrivare al 100% in soli 67 minuti. Il tutto anche grazie a una serie di funzioni in grado di gestire la durata e le prestazioni della batteria a seconda delle situazioni.

Oppo A78 5G è disponibile su OPPO Store e nei negozi nelle colorazioni Glowing Black e Glowing Blue. Le due configurazioni da 4 GB e 8 GB di RAM costeranno rispettivamente 329,99€ e 369,99€.