Arriva Xiaomi MIUI 12: ecco quali smartphone la riceveranno e quali le novità

Oggi Xiaomi annuncia l’arrivo la sua MIUI 12, la nuova e attesa interfaccia che supporta Android 10 e che promette una serie di ricche novità.

Molti gli smartphone che la riceveranno, fra i quali anche alcuni modelli piuttosto vecchi, e questa non può che essere considerata una gradita sorpresa.

MIUI 12: i modelli sui cui è in arrivo

Attualmente, i modelli sui cui la MIUI 12 è disponibile in fase di test sono i seguenti:

Redmi K30, Redmi K20, Xiaomi CC9 Pro, Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi CC9, Xiaomi CC9 Mito Custom Edition, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 (con sensore dell’impronta digitale in-display), Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi 8 Transparent Edition, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi 8 Youth Edition, Xiaomi Mi MIX 2, Redmi Note 5, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi 8 SE e Xiaomi Mi 6.

Questo elenco potrebbe non essere completo ma proviene da utenti che hanno provato a registrarsi per la beta interna della MIUI 12 con successo.

Le novità della MIU 12

Tante come detto le novità della nuova interfaccia MIUI 12. Fra queste la Dark Mode 2.0, che ora si integra perfettamente con ben 42 applicazioni e, in più, è appositamente personalizzata per 20 applicazioni di prima fascia e per un gran numero di applicazioni di terze parti.

La MIUI 12 avrà anche una funzione ottimizzata per la modalità oscura che permetterà di regolare automaticamente la luminosità dello schermo. Offrirà un elevato contrasto nella selezione dei colori e cromie più incise in ambienti con luce intensa. Al contrario, in un ambiente con scarsa illuminazione il contrasto potrà essere ridotto in modo intelligente in base alla luminosità dello schermo. Questa funzione permetterà di non essere abbagliati dal display di sera o di notte. Inoltre, le animazioni avranno un nuovo design.

Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi Group, ha definito la MIUI 12 come “straordinaria”.