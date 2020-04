Mediaworld: super sconti con lo Speciale pulizie di primavera

Mediaworld ha lanciato il volantino Speciale Pulizie di Primavera, valido fino al 30 aprile e con sconti su tutti i prodotti per la casa: dai robot aspirapolvere alle scope elettriche, passando per vapore e lavaggio e per gli aspirapolveri sia con sia senza sacco.

Protagonisti del nuovo volantino Mediaworld l’aspirazione robotica, con i modelli Roomba a fare la parte del leone. Un’offerta su tutte: iRobot Roomba 965 è offerto al prezzo di 399 euro, rispetto al suo listino id 699 euro.

L’aspirazione e il lavaggio sono invece bene rappresentate dal modello Karcher FC 5 New, disponibile a 189 euro anziché 279,90 euro.

La maggior parte dei prodotti in vetrina può essere acquistata anche in 20 rate a tasso zero. Il prezzo della consenga varia invece da prodotto a prodotto.

Tutti coloro che volessero sfogliare l’intera offerta Mediaword Pulizie di Primavera lo può fare sul sito dell’insegna.

Fino al 30 aprile continuano anche i Perfect Day, una serie di giornate dedicate a tutta la tecnologia offerta a prezzi scontati. Per prendere visione dell’offerta completa e delle sue condizioni potete cliccare QUI.