WhatsApp: pubblicità rimandata ma la strada è segnata

Pubblicità su WhatsApp? Arriverà, ma non in tempi brevi. Stando alle informazioni del sito americano The Information, Mark Zuckerberg avrebbe deciso di rimandare l’integrazione della pubblicità nel suo servizio di messaggistica.

Prima di avventurarsi in percorsi tortuosi, Zuckerberg vorrebbe concentrarsi sull’unificazione dei suoi tre servizi: Facebook, Instagram e WhatsApp. Solo dopo verrà il momento di monetizzare integrando gli annunci pubblicitari e partendo dagli stati di WhatsApp.

Vincoli tecnici e normativi

Facebook ne è consapevole: l’integrazione degli annunci pubblicitari su WhatsApp non sarà ben accolta. Il colosso americano intende dedicare del tempo per risolvere i vincoli tecnici e normativi e capire come far digerire questa “novità” in cui c’è il rischio concreto che gli utenti abbandonino non solo WhatsApp, ma anche Facebook e Instagram.

E i problemi non finiscono qui. Il gigante americano potrebbe essere bloccato dalle normative perché per raggruppare tutti i servizi, Facebook dovrà collegare i profili Facebook e WhatsApp. Tuttavia, il servizio di messaggistica funziona con un numero di telefono e si dovrebbe quindi incrociare i dati dai social a WhatsApp al fine di trasmettere pubblicità personalizzate. Abbastanza per far rabbrividire le autorità competenti.

Facebook vive di pubblicità

Tuttavia, Facebook deve monetizzare il servizio di messaggistica acquistato per 22 miliardi di dollari nel 2014 . In India, ha collaborato con Jio ($ 5,7 miliardi di investimenti), un colosso dell’e-commerce e dei servizi digitali, per rendere WhatsApp una delle principali piattaforme di acquisto e pagamento online.

Il modello di business di Facebook si basa quasi esclusivamente sulla pubblicità e sulla rivendita di dati. All’inizio del 2019, l’azienda ha annunciato 14,9 miliardi di entrate pubblicitarie (+26% rispetto al 2018), guidate dall’integrazione degli annunci nelle Stories.