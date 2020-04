La tecnologia può e deve assumere un ruolo guida nella battaglia alla pandemia di Coronavirus, contro la quale tutte le nazioni europee stanno combattendo. Un esempio di come le associazioni hi-tech possano “fare gruppo” viene dal Canton Ticino, in Svizzera, dove ated-ICT Ticino, Swiss Blockchain Consortium, Associazione Netcomm Suisse, Associazione Clusis e Associazione Impresa Svizzera hanno firmato una lettera di intenti per sostenere aziende e territorio.

Ne dà notizia il portale on-line Assodigitale.

Un primo atto concreto è www.solidarietadigitaleated.ch con 40 tra aziende nazionali e ticinesi, che offrono soluzioni digitali e servizi gratuiti o a costo ridotto. L’idea mira a facilitare il lavoro da casa, lo studio a distanza e anche l’intrattenimento, attraverso la raccolta e la condivisione di questo genere di servizi.



Le associazioni attive sul territorio chiedono il riconoscimento ufficiale del ruolo strategico per lo sviluppo del Canton Ticino dell’Industria ICT, Digitale e Tecnologica.

Nella giornata di ieri è stata firmata e consegnata ai Consiglieri di Stato una lettera appello firmata dai Presidenti delle principali associazioni attive sul territorio ticinese. Si pone l’obiettivo di salvaguardare imprese e professionisti che si trovano a fronteggiare uno scenario, in cui l’emergenza Coronavirus-Covid19 sta mettendo a durissima prova la continuità aziendale di molte realtà del territorio.

Tra i primi firmatari vi è ated- ICT Ticino, che come associazione, sta lavorando per creare un circolo virtuoso con altre associazioni e con imprese ticinesi e nazionali.



Fra gli altri anche lo Swiss Blockchain Consortium, Associazione Netcomm Suisse, Associazione Clusis e Associazione Impresa Svizzera, che “si impegnano a mettersi a completa disposizione del Consiglio di Stato per collaborare nelle forme più opportune, con l’obiettivo di trovare soluzioni dal mondo digitale e della tecnologia per sostenervi nelle Vostre esigenze in qualità di ente pubblico”.



Le associazioni firmatarie sono un naturale aggregatore di imprese del comparto tecnologico e digitale, professionisti e aziende che stanno di fatto rendendo possibile la business continuity delle realtà imprenditoriali del Canton Ticino e in generale di tutta la Confederazione Elvetica, grazie ad esempio alle infrastrutture di rete che innervano il Paese.

Un modo franco, diretto e leale di rivendicare l’importanza del ruolo della tecnologia per attenuare e rendere meno disastroso, l’impatto della pandemia sul tessuto nevralgico dell’economia del Paese.