Astell&Kern lancia le sue prime cuffie wireless che puntano tutto sulla qualità audio

Famoso tra gli audiofili e agli appassionati del suono hi-fi, il produttore coreano Astell&Kern ha appena presentato il suo primo paio di cuffie wireless chiamato AK UW100.

Troviamo un formato in-ear con punte in silicone (in totale cinque paia), ma soprattutto trasduttori ad armatura bilanciata simili alle cuffie cablate del produttore. Abbastanza per offrire, almeno sulla carta, un suono più preciso rispetto alla maggior parte delle soluzioni dinamiche disponibili sul mercato.

Suono ad alti livelli

Anche lato trasmissione wireless, Astell & Kern ha voluto scommettere sul meglio con compatibilità Bluetooth 5.2 e supporto al codec aptX Adaptive per consentire, sulla carta, una velocità fino a 420 kb/s. Ovviamente non siamo al livello dell’audio cablato – per natura senza compressione – ma questo modello si pone subito in cima alle classifiche delle cuffie wireless in termini di codec audio Bluetooth. L’azienda ha scelto di integrare un DAC dedicato a 32 bit.

Le cuffie UW100 di Astell&Kern, invece, non hanno una funzione di riduzione del rumore attiva. Bisognerà quindi accontentarsi del solo isolamento passivo dovuto ai pad offerti con le cuffie in-ear. Su questo fronte, la riduzione del rumore ambientale mediante isolamento passivo di 22 dB a 11 Hz, 33 dB a 500 Hz e 41 dB a 2 kHz. Una modalità trasparente è tuttavia integrata per consentire l’ascolto del rumore ambientale.

Per quanto riguarda l’autonomia, Astell&Kern annuncia che le sue UW100 possono funzionare per sei ore con le sole cuffie e fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica.



Assicurata poi la compatibilità con Bluetooth multipoint per essere collegate contemporaneamente a uno smartphone e a un computer.

Uscita e prezzo

Gli AK UW100 saranno disponibili in commercio dall’11 aprile. Tuttavia, sono già disponibili per il preordine al prezzo di 299 euro nella colorazione nera.