Astro Slide 5G Transformer, uno smartphone Android 10 con tastiera fisica!

Interessante progetto quello della società britannica Planet Computers che per il suo Astro Slide 5G Transformer ha raccolto oltre 460.000 dollari in 24 ore dal lancio della propria campagna di crowdfunding.

Si tratta di uno smartphone Android in grado di slittare e offrire una tastiera scorrevole che dimostra ancora una volta come esista una fetta di pubblico desiderosa di mettersi in tasca uno smartphone dei giorni nostri ma con una tastiera fisica. Ricorda molto gli storici N97 e N900 di Nokia.

Astro Slide 5G Transformer è quindi un successore del Gemini PDA 2018 e del Cosmo Communicator dell’anno scorso. Pur mantenendo la tastiera scorrevole dei primi due smartphone dell’azienda ma con Android 10. Il sistema operativo di Google rappresenta però solo una parte delle sue capacità grazie al dual boot con Linux. Si aggiunge invece il supporto alle connessioni 5G e il Wi-Fi 6.

Planet Computers ha in programma di spedire le prime unità di Astro Slide 5G ai sostenitori di Indiegogo tra un anno. Ora come ora, gli ordini sono ancora aperti e si può preordinare il proprio modello a 540 dollari.

Scheda tecnica

Sotto il display da 6,53 pollici (2.340 x 1.080) si trova il sistema su chip MediaTek Dimensity 1000 octa-core, 6 GB di RAM LPDD4x e 128 GB di memoria interna. Planet Computers ha indicato che almeno un altro modello con una configurazione di memoria ancora più generosa è in lavorazione. Per quanto riguarda le funzionalità fotografiche, una fotocamera da 48 Megapixel si trova sul retro, di fronte a un sensore più modesto da 5 Megapixel. Completano la scheda tecnica una batteria da 4.000 mAh, jack per cuffie da 3,5 mm, altoparlanti stereo e non una, ma due porte USB di tipo C.

La tastiera fisica

La tastiera fisica dell’Astro Slide 5G Transformer è retroilluminata e fissata a una “cerniera a scorrimento RockUp”. Planet Computers afferma che questa tecnologia brevettata offre un meccanismo di scorrimento robusto e facile da usare. In effetti, gli utenti saranno presumibilmente in grado di far scorrere il pannello con una semplice pressione di un pollice. L’unico difetto? Pesa circa 300g, non poco per uno smartphone dei “giorni nostri”.