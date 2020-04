Apple acquisisce Dark Sky e la elimina dal Play Store

Dark Sky, la popolare app meteo, è stata acquisita da Apple. La notizia dell’acquisizione arriva direttamente dal blog della società che afferma come non ci saranno “modifiche” per gli utenti iOS in questo momento, mentre, per quelli Android, il servizio sarà interrotto tra pochi mesi.

L’app, infatti, non sarà più disponibile per il download sul Play Store. Il servizio agli utenti e agli abbonati esistenti continuerà fino al 1 ° luglio 2020. Dopo questa data, l’app non sarà disponibile e gli abbonati ancora attivi in ​​quel momento riceveranno un rimborso.

Inoltre, la società non accetterà più nuove iscrizioni sviluppatori per intervenire sul database relativo a “previsioni meteorologiche e dati meteorologici storici”. La società si impegnerà a gestire le API fino alla fine del 2021 ma non è chiaro cosa le succederà dopo.

Nel tempo, Dark Sky è diventata famosa perché una delle prime app a concentrarsi sulle condizioni meteorologiche “iperlocali”, con report basati sulla propria posizione precisa piuttosto che un’approssimazione per un intero codice postale.