Asus: sconti pazzi per il back to school (fino a 100 euro)

Per affrontare al meglio un ritorno a scuola che si annuncia abbastanza problematico, ASUS ha voluto proporre una selezione dei migliori alleati tecnologici, per ripartire col sorriso. La promozione è valida da oggi fino al 9 settembre 2020 sul canale e-shop di Asus.

ASUS Laptop R420MA-BV113TS: in promozione a 259€ (prezzo consigliato al pubblico: 299€)Il laptop ASUS R420MA è un pc 14 pollici estremamente portatile e leggero: con soli 17.6 mm di spessore e peso di soli 1,3 Kg, è il notebook ideale per la produttività quotidiana e l’intrattenimento, ovunque tu sia.

ASUS Laptop M409DA-EK105T: in promozione a 399€ (prezzo consigliato al pubblico: 499€)Un laptop elegante, compatto, performante, cosa si può volere di più? Accompagna le sessioni di studio più impegnative con il pc ASUS M409DA, grazie al processore AMD Ryzen 3 e il suo display FHD da 14 pollici, studiare e memorizzare date e formule sarà ancora più semplice.

ASUS VivoBook S15 S531FL-BQ654T: in promozione a 749€ (prezzo consigliato al pubblico: 899€) Colorazioni eleganti ma di carattere, un brillante display da 15.6 pollici FHD e un processore Intel® Core™ si fondono in un laptop leggero, versatile, ma soprattutto potente. Questo laptop della linea VivoBook rappresenta tutto ciò che i giovani vogliono esprimere, e non manca di accompagnarli per tutta la giornata con prestazioni senza pari. La comoda Cerniera ErgoLift inoltre consente grande versatilità anche in movimento, sollevando e inclinando la tastiera per migliori comfort, raffreddamento e prestazioni audio.

ASUS ZenBook 13 UX325JA-EG092T: in promozione a 899€ (prezzo consigliato al pubblico: 999€). )Tutta la potenza degli ZenBook ASUS racchiusa in un telaio semplice ed elegante. L’aggiunta dell’esclusivo NUMBER PAD per utilizzare il touchpad anche come tastierino numerico, l’audio certificato Harman Kardon, la IR Camera per face log-in e la cerniera ErgoLift che solleva e inclina la tastiera, per migliori comfort, raffreddamento e prestazioni audio completano l’esperienza di un notebook adatto a qualsiasi evenienza.

ASUS ROG STRIX G531GT-HN574: in promozione a 899€ (prezzo consigliato al pubblico: 999€) Per chi dopo lo studio vuole rilassarsi con un videogame, ASUS propone il suo ROG STRIX G531GT, un notebook con display responsive di livello gaming che fornisce immagini fluide e accurate. Grazie alla tastiera rgb per una facile navigazione visiva verso i comandi e le scorciatoie più importanti, la potenza e capacità di archiviazione con processore Intel core i7-9750h e scheda grafica Nvidia Geforce GTX 1650, questo laptop si configura come un concentrato di potenza.

Ulteriori promozioni e offerte sono disponibili anche presso gli ASUS Gold Store, il network dei Top Partner certificati ASUS in Italia. Per conoscere il rivenditore più vicino è possibile consultare questa pagina