E’ oggi il grande giorno di Philips, che apre settembre con la presentazione dei suoi nuovi Tv Oled e di una serie di cuffie, auricolari e soundbar ad alto tasso innovativo. Tutti i nuovi prodotti, in arrivo nei prossimi mesi, sono dedicati all’intrattenimento: a casa o in giro. Vediamoli insieme.

Il top Tv Oled +935

La partnership tra Philips TV e Bowers & Wilkins ha vissuto un anno di successo con i modelli OLED+ del 2019, cui va il merito di aver fissato nuovi standard per l’immagine e per il suono. Ma Philips non si ferma. E lancia ora il nuovo OLED+935, che punta anche e molto sul design. Sottile, moderno, con cornici praticamente invisibili e materiali, come fibre di vetro, di alto livello, raccoglie il meglio della tecnologia. A partire dall’intelligenza artificiale. La funzionalità AI utilizza reti neurali e machine learning per analizzare milioni di clip di test PQ da un database creato da Philips in trent’anni. Il software AI non produce solo un maggior numero di output dai cinque pilastri di qualità dell’immagine (sorgente, colore, contrasto, movimento e nitidezza). E’ anche progettato per creare un migliore equilibrio tra essi e un’immagine più realistica. Mentre il sistema AI consente di produrre le immagini in maniera più accurata, Bowers & Wilkins ha assicurato che il sistema audio raggiungesse prestazioni rivoluzionarie. E’ dotato sia di Dolby Atmos Elevation sia dell’esclusivo Tweeter-on-Top di Bowers & Wilkins. Il nuovo super Tv ha, poi, un nuovo telecomando premium con tasti eleganti, a filo, retroilluminati con finitura metallizzata. Ed è smart, con Android TV versione 9 (Pie) e un elenco ampliato di app. La facilità d’uso è garantita da una nuova interfaccia utente (UI) intuitiva e dall’inclusione delle funzionalità integrate di Google Assistant e Works With Alexa.

Auricolari in-ear true wireless

Non solo Tv. Philiphs ha pensato anche al mondo audio, con il lancio di due modelli di auriculari wireless, in arrivo a ottobre. I T8505 sono i true wireless più performanti della gamma, in parte grazie ai grandi driver al neodimio da 13mm utilizzati insieme alla tecnologia avanzata ANC di Philips, con funzione di background Awareness e isolamento dal rumore. La recente tecnologia wireless Bluetooth 5.0, con Google Fast Pair, rende semplice la ricerca automatica e il collegamento ai dispositivi Android. I T8505 sono comodi e facili da usare grazie ai comandi touch o tap per riprodurre, lo skip e mettere in pausa le tracce. In alternativa, una funzione Push-to-talk consente di attivare a mani libere l’assistenza vocale tramite Google Assistant o Siri. La batteria garantisce un tempo di riproduzione fino a 6 ore, con ulteriori 18 ore di riproduzione tramite la custodia di ricarica.

Cuffie over-ear H9505

E per chi preferisce agli auriculari le cuffie, a novembre arrivano le over ear H9505. Sono leggere e pieghevoli con un archetto regolabile e morbidi cuscinetti per i padiglioni auricolari. Combinano comfort, vestibilità, cancellazione del rumore e prestazioni audio ad alta risoluzione. Offrono anche una lunga durata della batteria, con 20 ore di riproduzione e l’opzione di una ricarica rapida: bastano 15 minuti per un’ora extra di utilizzo tramite il cavo USB-C in dotazione.

Il grande ritorno di Philips Fidelio

Dopo aver reintrodotto il marchio Philips Fidelio con il lancio delle cuffie X3, TP Vision, il brand amplia ora la gamma con tre nuovi prodotti premium. In arrivo nell’ultimo trimestre del 2020, le cuffie ANC over-ear L3 e due soundbar a elevate prestazioni B95 e B97. Tutti i nuovi prodotti riflettano il DNA molto curato del brand. Perché sono sempre caratterizzati da componenti su misura, materiali ricercati, finiture curate, oltre a tecnologie avanzate. E’ questo mix il punto forte di Fidelio, brand di Philips vocato alla combinazione tra massime prestazioni audio e design d’appeal.