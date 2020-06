Asus TUF Gaming A15 e A17, notebook nati per giocare

Aggressivi, resistenti ma soprattutto veloci. Sono in nuovi notebook Asus TUF Gaming A15 (FX506) e TUF Gaming A17 (FX706) con display rispettivamente da 15,6″ e 17,3″. Spinti dai processori AMD Ryzen 4000 Mobile, sono equipaggiati con schede grafiche Nvidia GeForce per un’esperienza ludica coinvolgente e in grado di far concorrenza a molti desktop.

Asus TUF Gaming A17

I processori

L’innovativa architettura AMD “Zen 2” si integra nei computer portatili grazie alla nuova linea di processori AMD Ryzen 4000. I TUF Gaming A15 e A17 offrono opzioni che vanno fino ai più recenti processori AMD con 8 core e 16 thread. Il chip top di gamma raddoppia l’efficienza energetica rispetto alla generazione precedente, consentendo agli utenti di fare molto di più che giocare – il nuovo motore, infatti, è in grado di sostenere grossi carichi di lavoro e favorisce un multitasking fluido. I TUF Gaming A15 e A17 abbinano queste prestazioni a una Ram DDR4-3200.

Asus TUF Gaming A17

La grafica e i display

La capacità di elaborazione della grafica proviene dalla GPU Nvidia GeForce basata sulla più recente architettura Turing. La gamma completa dei laptop da gioco TUF può essere configurata fino a una scheda GeForce RTX 2060.

La grafica AMD Radeon integrata nei processori AMD Ryzen 4000 permette alla tecnologia di sincronizzazione di adattare il refresh rate, per lavorare con monitor e dispositivi abilitati. La sincronizzazione del refresh rate del display, con conseguente adattamento del frame rate del sistema, consente di giocare in modo più fluido e senza buffer anche se l’FPS varia naturalmente nel tempo.

I display IPS sono disponibili in 15,6’’ o 17,3’’ pollici, per un’esperienza visiva ampia e senza limiti. Le cornici Ultraslim NanoEdge avvolgono lo schermo su tre lati, creando un design che non solo aumenta l’esperienza di immersione, ma rende anche il telaio più portatile. I laptop TUF Gaming riducono il volume complessivo dei modelli da 15,6’’ pollici del 7% rispetto ai predecessori e riducono le versioni da 17,3’’ pollici dell’8%. Nonostante le dimensioni ridotte, i portatili TUF Gaming dispongono di una batteria da 90Wh più grande per un massimo di 8,5 ore di navigazione sul Web e 12 ore di riproduzione video.

Asus TUF Gaming A15

Alla giusta temperatura

I portatili da gioco hanno bisogno di un ingente flusso d’aria per aiutare i componenti interni a dare il meglio di sé per ore e ore, quindi un nuovo design di raffreddamento su misura si accompagna al nuovo telaio per un migliore raffreddamento interno. Un modello a nido d’ape sul fondo funge anche da ampia serie di prese d’aria per le ventole e i dissipatori di calore all’interno, avvolgendo le uscite d’aria posteriori e proteggendo le alette di dissipazione del calore senza ostruire il flusso d’aria.

Un sistema di raffreddamento autopulente dirige lo sporco e la polvere in tunnel dedicati prima che possano accumularsi sulle pale delle ventole e sulle alette del dissipatore di calore, riducendone l’efficacia nel tempo. Il flusso d’aria che si muove attraverso questi canali elimina naturalmente la polvere dal sistema, mantenendo le prestazioni dei portatili al meglio anche nel lungo termine.

Asus TUF Gaming A15

La connettività e l’audio

I nuovi portatili TUF Gaming offrono diverse soluzioni di connettività per le periferiche di gioco e altri accessori. Sul lato sinistro del laptop, gli utenti troveranno due porte USB 3.2 Gen 1 Type A e una USB 3.2 Gen 2 Type-C. Quest’ultima supporta i monitor G-SYNC attraverso la modalità alternativa DisplayPort 1.4, e una porta HDMI 2.0b dedicata permette agli utenti di collegare un proiettore, un monitor aggiuntivo o un televisore di dimensioni elevate. Un’altra porta USB fornisce una connettività aggiuntiva sulla destra. Il Gigabit Ethernet alimenta una porta LAN ad alta velocità con bassa latenza per i giochi multiplayer più impegnativi. I portatili TUF Gaming A15 e A17 possono anche connettersi in modalità wireless con un adattatore Wi-Fi 5 (802.11ac) che include il supporto Bluetooth.

L’entrata jack audio offre un suono surround per cuffie stereo tramite DTS:X Ultra. Sono disponibili diverse pre-impostazioni audio sintonizzate per diversi tipi di giochi e media, oltre a un equalizzatore per le impostazioni di regolazione manuale. Gli altoparlanti potenziati producono il suono con un volume più alto e bassi più profondi rispetto alle generazioni precedenti.

Disponibilità e prezzi

Asus TUF Gaming A15 (FX506) è disponibile nelle colorazioni Fortress Gray e Bonfire Black a partire da 1.099 euro

Asus TUF Gaming A17 (FX706) è disponibile nella colorazione Fortress Gray a partire da 1.399 euro e sarà prossimamente disponibile anche sull’e–shop di Asus.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link