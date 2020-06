LG svela i nuovi auricolari Tone Free con custodia sterilizzante

Al giorno d’oggi, le cuffie true-wireless sono diventate una vera e propria mania grazie alla popolarità delle AirPods. Chiunque ne ha un paio avrà però constato che utilizzarle ogni giorno fa in modo che queste si sporchino, accumulando batteri invisibili e per nulla igienici.

LG menziona studi che affermano come gli auricolari possano ospitare più batteri di un tagliere da cucina, un immaginario che sicuramente farà rabbrividire molte persone. Per ovviare a questo problema, il produttore coreano ha svelato un nuovo “case UVnano” per i modelli di cuffie LG TONE Free HBS-FN6 in grado di utilizzare la luce UV incorporata per eliminare qualsiasi tipo di batterio. Si tratta a tutti gli effetti di una custodia sterilizzante in cui andare a riporre le cuffie TONE Free TWS.

“LG ha sempre cercato di offrire un suono migliore a un maggior numero di consumatori e con i nostri nuovi auricolari TONE Free stiamo espandendo la nostra partnership di successo con Meridian Audio”, ha affermato Park Hyung-woo, capo della divisione audio e video di LG Home Entertainment Company. “Oltre al grande suono, TONE Free porta sul tavolo qualcosa di nuovo che è anche molto pratico.”

Le cuffie non sono dotate di cancellazione attiva del rumore ma hanno un isolamento acustico importante da associare alla modalità “Suono Ambientale” che consente di ascoltare il mondo che ci circonda semplicemente premendo un pulsante.

Entrambi i modelli dispongono di Voice Command per l’integrazione con Google Assistant o Apple Siri. Nonostante le dimensioni ridotte, supportano i controlli di riproduzione touch e sono classificate come IPX4.

Sia HBS-FN6 che HBS-FN4 sono disponibili in eleganti colori nero e bianco moderno. LG non ha ancora rivelato il prezzo di questi auricolari TONE Free autopulenti con custodia UVnano ma sono previsti per essere disponibili nel mercato europeo e USA dal prossimo mese.