Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino “Bastard Friday – summer edition”, una sorta di Black Friday estivo, che prevede sconti e promozioni su quasi 200 prodotti.

Il volantino Unieuro Bastard Friday ha validità fino all’8 luglio e comprende una miriade di prodotti che vanno dagli smartphone ai piccoli e grandi elettrodomestici. Tante e diverse fra loro le formule sconto: si va dallo sconto classico alla cassa del -10, -20 o -30%, fino alla consegna gratuita a domicilio.

Per i prodotti di minore importo, per i quali non è prevista la consegna gratutita al domicilio dell’acquirente, è comunque possibile l’acquisto online con il ritiro gratuito nel negozio più vicino.

Tutte le offerte speciali del nuovo volantino Unieuro possono essere consultate in un’apposita sezione dell’insegna folivese.