Asus Zenfone 10 è qui, tutte le specifiche rivelate

A un anno dall’ultimo modello, la piattaforma di benchmark Geekbench “tradisce” l’esistenza dell’Asus Zenfone 10. Sarà un dispositivo di fascia alta dotato di diverse specifiche d’eccellenza.

E la specifica da cui partire è sicuramente il processore: ovviamente, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il modello utilizzato da Geekbench possedeva 16 GB di RAM, ma saranno sicuramente disponibili altre opzioni.

Asus Zenfone 10, poi, dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,3 pollici con refresh rate di 120 Hz, 256/512 GB di memoria interna, fotocamera principale da 200 Megapixel e eccellente certificazione IP68 alla polvere e all’acqua.

Il telefono dovrebbe infine utilizzare il sistema operativo Android 13, e arriverà in tre colori. Il tutto ancora in un tempo non ben precisato, ma ormai non manca molto.