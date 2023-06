Asus Zenfone 10, ecco le nuove immagini: il jack per le cuffie c’è

Nelle ultime ore, sono emerse nuove immagini dello Zenfone 10, che ne mostrano il design. Ma non solo: viene confermata anche la presenza di un elemento ormai inusuale ma che fa sempre piacere vedere, il jack delle cuffie da 3,5 mm.

Asus non ha parlato nel dettaglio delle specifiche dello Zenfone 10, ma ha confermato quantomeno il processore Snapdragon 8 Gen 2, il display da 5,9 pollici, la ricarica wireless e lo stabilizzatore gimbal a sei assi di seconda generazione.

Secondo un’altra fonte, il display di Asus Zenfone 10 sarà AMOLED con risoluzione FullHD e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sarà disponibile in due opzioni: 8/16 GB RAM e 256/512 GB di memoria interna. La batteria sarà da 5000 mAh, ricaricabile tramite porta USB-C.

È probabile che la fotocamera frontale dello Zenfone 10 utilizzi un sensore da 32 megapixel, mentre la configurazione della doppia fotocamera sul retro dovrebbe consistere in un sensore principale da 200 megapixel e un ultra-wide da 8 megapixel. Il mese scorso, Asus ha accidentalmente rivelato il prezzo dello smartphone: $749, anche se non si conosce a quale modello faccia riferimento. Dovremo aspettare il lancio ufficiale previsto per il 29 giugno.