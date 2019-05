ASUS ha ufficializzato il suo nuovo smartphone di punta, ZenFone 6. Scopriamolo insieme!

Una delle caratteristiche più sorpredenti di ZenFone 6 risiede nel suo design. Per ridurre le cornici intorno allo schermo evitando allo stesso tempo una notch o una goccia, ASUS ha creato un sistema di ribaltamento meccanico che ruoterà le due telecamere posteriori in alto per scattare un selfie. In questa configurazione a doppia fotocamera troviamo un sensore IMX586 Sony da 48 Megapixel con apertura f/1,79 e un altro obbiettivo ultra grandangolare da 13 Megapixel con campo visivo di 125 gradi.

Inoltre, si può controllare l’angolazione del modulo flip camera da 0 a 180 gradi. Questo può essere utile per ottenere una ripresa perfetta senza ricorrere ad una posizione scomoda.

Tra le caratteristiche salienti della fotocamera troviamo una funzione HDR+ Enhanced che cattura più scatti a breve esposizione per combinarli in una singola foto, e la modalità Super Night per combinare diverse foto con diversi valori di esposizione per far emergere dettagli e colori.











Grazie a questa fotocamera ribaltante, ASUS ZenFone 6 offre un display da 6,4 pollici ( 2340×1080 pixel) con un rapporto display/cornici del 92%. Il display IPS supporta DCI-P3, l’HDR10 e Gorilla Glass 6. Un lettore di impronte digitali si trova sul retro del telefono e sul lato è presente una Smart Key che può essere utilizzata per richiamare l’Assistente Google o configurarlo con comandi personalizzati. Sotto, l’immancabile Usb Type C e il jack da 3.5mm.

ASUS ZenFone 6 è mosso da un processore Snapdragon 855, 6/8GB di RAM e una batteria enorme da 5000mAh con supporto di ricarica rapida da 18W. Le opzioni di memoria includono 64/128/256 GB e c’è uno slot per schede microSD nel caso in cui sia necessario aggiungere più spazio in un secondo momento.

Il nuovo top di gamma Asus arriverà con Android 9 Pie e l’interfaccia utente ZenUI 6 di ASUS. La stessa azienda promette che ZenUI 6 è ora “più fluida, più veloce, più attenta” e che ha reso la sua interfaccia utente personalizzata “più semplice e pulita” con solo le app essenziali.

Uscita e prezzo

La disponibilità del nuovo ZenFone 6 in Italia è immediata. Il prezzo sul sito ufficiale è di 499€ per la versione base da 6/64GB, 559€ per la versione tradizionale da 6/128GB e 599€ per quella premium da 8/256GB.