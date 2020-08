Asus ha presentato la sua nuova gamma Zenfone 7, composta da due dispositivi: Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro. Si tratta di due smartphone di fascia medio/alta, dotati di una importante sezione fotografica, di connettività 5G e di soluzioni originali.

La tre fotocamere

Asus ha evoluto il suo concetto di fotocamera a scomparsa, aggiungendo una teleobiettivo e migliorando il meccanismo di estrazione. La struttura connessa al corpo principale del telefono è stata resa più solida ed ora è garantita per 100 apertura al giorno per 5 anni. Inoltre, una volta aperto, il flip può sopportare 35 kg di peso: insomma per danneggiarlo bisogna davvero mettersi di impegno.



L’ottica tele ha un obiettivo da 80 mm, con zoom ottico 3x. Su Asus Zenfone 7 Pro, il sensore offre la stabilizzazione ottica dell’immagine, così come la fotocamera principale. Sul modello bese, invece, nessuna delle due ottiche ha l’OIS.

La fotocamera principale è dotata di un sensore Sony IMX686 da 64 Megapixel con autofocus. Può registrare video in 8K a 30 fps e slow motion a 120 fps in 4K. Dispone di una modalità video HDR e della modalità notturna.



Infine c’è una fotocamera ultrawide da 12 Megapixel, che utilizza il sensore IMX363 con messa a fuoco automatica (cosa abbastanza rara per gli obiettivi ultra grandangolari). Inoltre, il sensore è in grado di registrare video 4K in modalità HyperSteady Video (qui il campo visivo più ampio consente una stabilizzazione migliore senza che il video sembri troppo croppato). Questa fotocamera funge anche da macro, com messa a fuoco fino a 4 cm.



I selfie sono assicurati da un ampio sensore sensore da 1 / 1.72″ oltre che dal doppio flash LED.

Sul fronte dei display gli Zenfone 7 utilizzano un pannello AMOLED prodotto da Samsung, di 6,67 pollici di dimensione e protetto da Gorilla Glass 6. Lo schermo ha una risoluzione di 1080p + (in 20: 9), una luminosità di picco di 1.000 nit e modalità Always On.Ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 200 Hz.

Sul fronte hardware ci sono fino a 8 GB di Ram per la versione Pro, mentre la versione Zenfone 7 ne offre 6 GB, e 128 GB (versione base) o 256 GB (Pro) di storage. Lo spazio di archiviazione può essere esteso con l’impiego di schede microSD. Grazie alla presenza di un cassettino a tre slot sarà sempre possibile avere con sè l’espansione di memoria anche in caso di presenza di due Sim.

C’è la ricarica rapida

Un altro importante miglioramento rispetto allo scorso anno riguarda il supporto per la ricarica rapida da 30 W per la batteria da 5.000 mAh. 34 minuti di ricarica consentono di passare da 0 a 60% di ricarica. In confronto, lo Zenfone 6 (ricarica da 18 W) impiegava circa 57 minuti per ottenere lo stesso risultato.

Il telefono ha gli stessi controlli di ricarica evoluti del modello ROG. È infatti possinile limitare la carica massima all’80% o al 90% e impostare un programma di ricarica in modo che ricarichi lentamente durante la notte.

Gorilla Glass

I due modelli Zenfone 7 sono realizzati con un corpo in alluminio Gorilla Glass 6 nella parte anteriore e Gorilla Glass 3 sul retro e pesano 230 grammi.

Nonostante dispongano di un display OLED, gli smartphone hanno un lettore di impronte digitali montato lateralmente e non sotto lo schermo. Purtroppo manca invece il jack per le cuffie da 3,5 mm.

Prezzo e disponibilità

Gli Asus Zenfone 7 e 7 Pro saranno lanciati a livello globale il 1 settembre. Il modello base costa circa 750 euro a Taiwan, Paese in cui i modelli usciranno per primi, con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Zenfone 7 Pro, invece, costerà circa 800 euro con dotazione hardware da 8/256 GB. I prezzi globali saranno confermati entro la prossima settimana e potrebbero variare.