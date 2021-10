L’auto elettrica di Xiaomi è realtà, e arriverà prima del previsto

Non è una novità che Xiaomi sia interessata al mercato delle auto elettriche. Lo scorso marzo l’azienda ha annunciato l’entrata in questo settore; a settembre ha completato la registrazione al registro delle imprese. Oggi il CEO Lei Jun ha confermato che la produzione dei veicoli è in fase di preparazione, e ha indicato una possibile data di arrivo.

Sarà nella prima metà del 2024 che, se i piani andranno in porto, arriveranno le prime auto elettriche targate Xiaomi. L’azienda ha intenzione di spendere ben 10 miliardi di dollari nello sviluppo delle macchine nei prossimi dieci anni.

A parte questa conferma, non si ha nessuna informazione sulle automobili vere e proprie. Non è noto se Xiaomi le produrrà da sé o se le affiderà a una compagnia automobilistica di terze parti, anche se l’ultima opzione è più probabile. Recentemente, Xiaomi ha anche acquisito DeepMotion, compagnia che lavora su sistemi di guida autonomi.