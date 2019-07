Un po’ a sorpresa, Nintendo ha annunciato Nintendo Switch Lite, nuova console della casa giapponese pensata esclusivamente per la portabilità. Se state già pensando a come proteggere il vostro prossimo dispositivo da graffi e cadute poco gradite, BIGBEN ha la risposta pronta.

Per i più esigenti, c’è ad esempio la Custodia Protettiva SWITCH LITE, custodia rigida che garantisce la massima protezione con un rapido e comodo accesso a tutte le funzionalità e ai comandi della console. La Custodia Protettiva sarà disponibile al debutto della console presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 9,99 €.

Per chi invece vuole tenere al sicuro la sua console senza rinunciare ad una presa comoda anche in lunghe sessioni di gioco, ecco il Guscio in silicone. Realizzato in un morbido materiale garantisce una presa migliore con rapido accesso a tutte le funzionalità della Nintendo SWITCH LITE e la massima protezione. Il Guscio in silicone sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 9,99 €.

Ma BIGBEN ha pensato anche al trasporto di quella che sarà a tutti gli effetti una console portatile al 100%. Con la Custodia di Trasporto Rigida progettata per Nintendo SWITCH LITE, sarà possibile portare con sé anche i propri giochi preferiti, grazie allo scomparto dedicato. La Custodia di Trasporto Rigida sarà disponibile in tre differenti colori presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 14,99 €.

BIGBEN non ha dimenticato la parte più delicata di Nintendo SWITCH LITE, lo schermo. Grazie al Proteggi Schermo in Vetro Temperato i graffi e gli urti non saranno più un problema. Il proteggi schermo di BIGBEN ha un grado di durezza di 9H, garantisce immagini cristalline limitando al minimo i riflessi, e grazie al trattamento polimerico anti-impronte la superficie dello schermo sarà sempre perfetta. Sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 9,99 €.

Infine, grazie al Kit Accessori dedicato alla nuova console Nintendo, sarà possibile acquistare in bundle la Custodia di Trasporto Rigida insieme al Proteggi Schermo in Vetro Temperato, per un pack completo e subito pronto all’uso. Sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 19,99 €.